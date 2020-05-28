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Любители парковки на траве в Минске заплатят за испорченный газон
28.05.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столице серьезно возьмутся за любителей парковаться на газонах. С 1 июня помимо штрафа им придется платить и за испорченный газон. Об этом
С 1 июня любителям парковаться на зеленых зонах начнут выставлять счета. К такой мере в столице решили прибегнуть, реагируя на многочисленные обращения горожан, сообщает Мингорисполком.
Механизм будет работать так:
В итоге нарушители заплатят дважды: и штраф за нарушение ПДД, и ущерб за поврежденный газон.
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В столице серьезно возьмутся за любителей парковаться на газонах. С 1 июня помимо штрафа им придется платить и за испорченный газон. Об этом сообщает телеграм-канал...
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