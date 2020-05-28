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Любители парковки на траве в Минске заплатят за испорченный газон

28.05.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице серьезно возьмутся за любителей парковаться на газонах. С 1 июня помимо штрафа им придется платить и за испорченный газон. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».

С 1 июня любителям парковаться на зеленых зонах начнут выставлять счета. К такой мере в столице решили прибегнуть, реагируя на многочисленные обращения горожан, сообщает Мингорисполком.

Механизм будет работать так:

  • предприятия, которые обслуживают зеленые зоны, будут фотографировать неправильно припаркованные авто и отправлять снимки вместе с информацией о месте, дате и времени правонарушения в РУВД;
  • сотрудники РУВД привлекут нарушителя к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и сообщат информацию в организацию, чей газон пострадал;
  • а здесь уже рассчитают сумму ущерба и направят претензию виновному. Если человек возмещать ущерб откажется, разрешать ситуацию будут в суде.

В итоге нарушители заплатят дважды: и штраф за нарушение ПДД, и ущерб за поврежденный газон.

 
Теги: Минск
 
 
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В столице серьезно возьмутся за любителей парковаться на газонах. С 1 июня помимо штрафа им придется платить и за испорченный газон. Об этом сообщает телеграм-канал...
 
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