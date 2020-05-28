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МИД запускает акцию ко Дню защиты детей

28.05.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

МИД запускает акцию ко Дню защиты детей
Фото из архива

Министерство иностранных дел запускает акцию ко Дню защиты детей. Об этом МИД объявил на своей официальной странице в Facebook, сообщает БЕЛТА.

День защиты детей международное сообщество отмечает 1 июня. Министерство иностранных дел предлагает всем желающим в этот день разместить в своем аккаунте в социальных сетях детскую фотографию c кратким рассказом о своей детской мечте под единым хештегом #Разамздзецьмі.

Кроме того, МИД предлагает сделать благотворительное пожертвование через программу UNICEF «Семья каждому ребенку» в Белорусский детский хоспис, или в международную организацию UNIHELP, или по своему усмотрению в любую другую проверенную организацию, оказывающую помощь детям.

«Давайте вместе вспомним о своих детских мечтах и подумаем о тех малышах, кому так нужна наша помощь и поддержка, — призвали в министерстве. — Сотрудники МИД активно поддержали эту идею, и 1 июня наши аккаунты в прямом и переносном смысле «окунутся в детство».

БелТА

 
 
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Фото из архива Министерство иностранных дел запускает акцию ко Дню защиты детей. Об этом МИД объявил на своей официальной странице
 
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