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Минские таможенники обнаружили нелегалов в грузовом отсеке автопоезда

28.05.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Подвезли не в ту сторону. Подростки, предположительно из Афганистана, пытались доехать до Германии, но в грузовике с картоном их обнаружила белорусская таможня. Документов у нелегалов не было. Предварительно, оба 2004 года рождения. Как именно в нашу страну попали гости с юга, выясняет милиция. По информации ГТК, грузовик прибыл из Сербии для оформления в зону таможенного контроля под Минском. Товар следовал в поселок Большевик. По словам задержанных, из Северной Македонии они попали в Сербию, где и забрались в большегруз в надежде попасть в Германию. В настоящее время молодые люди ждут разрешения своей судьбы в отделе по гражданству и миграции Минского района.
 
 
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Подвезли не в ту сторону. Подростки, предположительно из Афганистана, пытались доехать до Германии, но в грузовике с картоном их обнаружила белорусская таможня....
 
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