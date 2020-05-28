«Выходить с женой в свет - нормально. Люди хотят видеть, кто рядом с президентом». Интервью с Вероникой Цепкало

Источник материала: Tut.by

После первой пресс-конференции кандидата в кандидаты на пост президента Валерия Цепкало многие обратили внимание на его эффектную жену. Коренная могилевчанка, выпускница факультета международных отношений БГУ, бизнес-леди и мама двоих детей — так выглядит короткое представление Вероники Цепкало. В интервью TUT.BY она рассказала, почему белорусским чиновникам пора выводить в свет жен, какие советы дает мужу и сложно ли было расставаться с домом мечты, который пришлось продать ради предвыборной кампании.





Перед нашим разговором семья Цепкало вернулась из рабочей поездки в Могилев . Небольшая передышка дома — и завтра снова в путь. Чтобы быть рядом с мужем, Вероника взяла отпуск на работе.

— Вероника, о вас заговорили после первой пресс-конференции мужа. Вы сразу же попали в объектив камер, и сам Валерий сделал акцент: рядом с ним жена. Это было ваше решение сопровождать мужа?

— Это было обоюдное решение. Считаю, в важные моменты в жизни, а это был один из самых важных для моего супруга, жена должна быть рядом.

— Раньше ведь не было в СМИ ваших совместных фотографий.

— Действительно, до недавнего времени мы не считали нужным выставлять на всеобщее обозрение личную жизнь. Хотя если говорить о присутствии в социальных сетях, то в профессиональных кругах меня знают — я давно присутствую в такой социальной сети, как Linkedin. Но сейчас понимаю: раз мой супруг баллотируется на высший пост в государстве, люди имеют право знать и про семью кандидата, что вполне естественно.

— При такой закрытой личной жизни сложно выходить в большой мир? Обращались к кому-то за советом: как себя вести, что надеть, какой ракурс лучше при съемке?

— За советом ни к кому не обращалась, рассчитываю на свой собственный вкус. Что касается личной жизни, мне пришлось поступиться какими-то личными интересами. Сейчас мы должны рассказывать про свою семью, детей, поэтому стала выкладывать больше информации в непрофессиональные социальные сети.



Вероника Цепкало пришла поддержать мужа во время первой пресс-конфнренции. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Вы даже не рассматривали вариант, чтобы семья осталась в тени во время предвыборной кампании?

— Считаю, что появляться на публике вместе с членами семьи — это нормальная международная практика. Посмотрите на руководителей США, Франции, Канады, не надо далеко ходить: президенты Украины, Азербайджана и многие другие высшие должностные лица выходят в свет в сопровождении своих супруг. На мой взгляд, это крайне важно. Люди должны видеть, кто находится рядом с руководителем страны. Женщины играют важную роль в социальной жизни любой страны, и думаю, что и в нашей стране многие хотят видеть полноценную семью.

— Но среди белорусских чиновников не принято появляться на публике с супругами.

— Эту ситуацию нужно менять. Надо демонстрировать обществу, что женщина способна выполнять много социальных задач, в том числе отстаивать интересы наиболее уязвимых слоев населения.

«Раньше на женщину смотрели только как на домохозяйку, жену, сейчас — она полноценный партнер, соратник и друг»

— У вас сейчас есть возможность представить себя. Что должны знать о вас те, кто решит проголосовать за Валерия Цепкало?

— В первую очередь — я мама двоих сыновей. С Валерием мы вместе более 20 лет, окончила факультет международных отношений БГУ, затем училась в высшей школе управления и бизнеса БГЭУ, изучала вопросы бизнес-менеджмента в Индии, свободно владею английским языком.

Я коренная могилевчанка, родители, бабушки с дедушкой из Могилева. Моя бабушка была заслуженным учителем БССР, дедушка — писатель, в честь него названа одна из улиц города Могилева.





Последние 10 лет работаю в крупной международной корпорации, у меня региональная роль, отвечаю за развитие бизнеса, помимо Беларуси, в Украине, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Грузии, Туркменистане и даже в Монголии.

— Порой создается впечатление, что в Беларуси не так много семей, когда муж руководит крупной компанией, а жена занимается бизнесом и делает успешную профессиональную карьеру, а не посвящает себя дому.

— Уверена: рядом со многими руководителями и топ-менеджерами нашей страны — успешные женщины, и об этом надо больше говорить. Надо показывать, что женщина может делать успешную карьеру и посвящать себя семье. Раньше на женщину смотрели только как на домохозяйку, жену, сейчас — она полноценный партнер, соратник и друг. И не только в вопросах семьи, но и в профессиональной деятельности.

— В минувшие выходные вы сопровождали мужа в Гродно. Даете ему какие-то советы после публичных выступлений? А вообще советуете что-то?

— Сейчас мы стали объезжать областные центры и крупные региональные города, встречаемся с активистами инициативных групп и, конечно же, начали с Гродно, родного города моего мужа. Что касается публичных выступлений, то у Валерия свое видение экономических и политических аспектов развития страны, свой взгляд на то, какая должна быть система образования, здравоохранения, пенсионная система. Ко мне он обращается за помощью в решении административных вопросов.

— Это каких, например?

— Организация работы, порядок встреч, ведение делопроизводства и оформление документов.

— А советуете что-то по поводу одежды?

— На мой взгляд, Валерию больше идет демократичный стиль, он свободнее себя чувствует. Business casual ему ближе по духу, по восприятию. Но, конечно же, на пресс-конференциях он появляется в костюме и при галстуке — чтобы демонстрировать уважение к присутствующим.

«Спокойно отношусь, как к положительным, так и отрицательным комментариям»

— Вы уже приводили в качестве примера Елену Зеленскую. В одном из интервью она рассказывала, что о выдвижении мужа в президенты Украины узнала из соцсетей. А вы?

— Я думаю, Елена узнала об этом из сериала «Слуга народа», где ее муж играет главную роль (смеется). Но если серьезно, то мы с супругом много ездим по миру, и я вижу, с кем он встречается: руководители стран, министры, крупные бизнесмены, ученые. Он постоянно их расспрашивает об опыте реформ, о тех экономических механизмах, которые позволяют их странам добиваться экономических успехов. Но и они ценят его опыт — ведь мой супруг сумел с нуля создать Парк высоких технологий — пожалуй, один из самых успешных проектов в СНГ и в Восточной Европе. Я где-то понимала: рано или поздно он захочет применить весь свой практический опыт и знания, чтобы сделать Беларусь процветающей страной. Поэтому для меня это было не таким уж большим сюрпризом.





— Роль жены дипломата и руководителя предполагает, что супруге отводится роль второй скрипки. Вы сразу приняли такие правила игры?

— Чтобы наслаждаться оркестровой музыкой, мы должны слышать разные музыкальные инструменты как одно целое. Мы все работаем в одной команде: штаб, активисты инициативной группы, волонтеры и просто неравнодушные люди. Мы высоко ценим мнение каждого и благодарны за проявленную гражданскую позицию и помощь. Только вместе можно добиться высоких результатов.

— Насколько изменилась ваша жизнь за последнее время?

— Как только муж объявил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, мы стали получать огромное количество обращений в социальных сетях. Если в первую неделю я еще могла все прочитать и ответить, то сейчас на это практически нет возможности. Пользуясь случаем, через портал TUT.BY хочу поблагодарить всех за поддержку и помощь.

— Читаете ли комментарии в интернете о супруге? Что-то задевает?

— Раньше читала все, теперь только выборочно, что касается непосредственно организации кампании. Это хорошо, что люди имеют разные точки зрения на одни и те же проблемы. Каждый человек должен иметь право высказаться на разные темы, поэтому спокойно отношусь, как к положительным, так и отрицательным комментариям. Но лично мне хотелось бы, чтобы любая критика содержала конструктивные предложения.

— Кстати, как проводите свободное время?

— Мы стараемся вести активный образ жизни: бегаем, ездим с детьми на велосипедах или просто много ходим пешком.

«Дом строили восемь лет и продали ради президентской кампании»

— Журналисту dev.by ваш муж рассказал, что пришлось продать дом ради вступительной кампании. Вам было не жалко расставаться с домом?

— Конечно, жалко. Этот дом мы строили свыше восьми лет и завершили его строительство лишь в октябре 2019 года, через 2,5 года после того, как Валерий покинул должность руководителя Парка высоких технологий и начал консультировать правительства Азербайджана, Узбекистана, Грузии и Саудовской Аравии, где высоко ценят его уникальный опыт. Эта работа позволила наконец достроить дом, мы даже не успели купить всю необходимую мебель. Но многие ради больших целей готовы были отдать гораздо больше, чем просто дом.

— И где вы сейчас живете?

— Мы договорились, что сможем какое-то время пожить в этом доме, а потом съедем.



Семья Цепкало. Фото: страница Цепкало в Facebook

— Вероника, давайте представим, что в президентской кампании победит Валерий. Что сразу сделаете, став первой леди?

— Во-первых, я бы сразу занялась строительством детских и спортивных площадок. Сейчас в Минске идет уплотнение жилой застройки, на месте детских и спортивных площадок, парков и сквериков строятся новые жилые дома. Детям негде играть во дворах, а мамам — гулять с детьми. Это надо остановить! В каждом дворе должны появиться современные, безопасные детские и спортивные площадки, чтобы дети могли играть во дворах, а взрослые заниматься на специальных тренажерах на открытом воздухе.





Во-вторых, занялась бы благоустройством скверов, где смогут гулять пожилые люди и мамы с детьми. Несколько лет назад Валерий договорился и из Японии привезли 400 сакур, чтобы посадить в Минске и Гродно. Но пока их несколько месяцев оформляли на таможне, все сакуры, к большому сожалению, погибли. Такого быть не должно! Думаю, нужно будет привезти из Японии и других стран разные виды деревьев и посадить их в наших городах. Как говорил Маяковский, «здесь будет город-сад».

В-третьих, вокруг каждого большого города должны быть разбиты так называемые «национальные парки». Это дикие лесные массивы с тропами для длительных прогулок, бега, поездок на велосипедах. Ничего не нужно придумывать — такие парки уже существуют в США, Канаде, Австралии и многих европейских странах. Нам нужно уметь применить лучший мировой опыт в плане организации отдыха. А что мы сейчас наблюдаем вокруг Минска? Ради новых микрорайонов вырубается лес, уничтожаются парковые территории. Это надо прекратить и сделать так, чтобы у людей появилась возможность отдыхать и вести активный образ жизни.