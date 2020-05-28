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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бесконтактные термометры передали родильным домам Минской области Электронные градусники вручил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко. Это совместный проект с ПРООН. Медицинские приборы позволяют...

Электронные градусники вручил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко. Это совместный проект с ПРООН. Медицинские приборы позволяют измерять температуру у пациентов за считанные секунды. Термометры также отправятся в Солигорск, Борисов, Слуцк, Несвиж. Большая часть - в Молодечно в перепрофилированный роддом, где подготовлены койки для беременных женщин с COVID-19 и пневмонией.