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Пограничники возложили цветы к монументу Победы в Минске

28.05.2020 12:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По традиции в Минске пограничники возложили цветы к монументу Победы. Сослуживцы вспоминают сегодня своих погибших товарищей и отдают дань памяти воинам Великой Отечественной. После торжественной части на площади Победы участники церемонии отправились на Остров Мужества и Скорби, чтобы почтить память воинов-интернационалистов. Напомним, в этом году пограничная служба отмечает 102-ю годовщину.

 
Теги: Минск
 
 
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По традиции в Минске пограничники возложили цветы к монументу Победы. Сослуживцы вспоминают сегодня своих погибших товарищей и отдают дань памяти воинам Великой...
 
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