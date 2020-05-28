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ГАИ призывает родителей позаботиться о безопасности детей во время каникул

28.05.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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ГАИ призывает родителей позаботиться о безопасности детей во время каникул
 ГАИ призывает родителей позаботиться о безопасности детей во время каникул. Об этом сообщили в ОГАИ Центрального РУВД Минска.

«Летние каникулы — это пора отдыха, интересных дел и новых впечатлений. У детей появляется больше свободного времени, а незнание правил поведения, несоблюдение мер безопасности, неосторожность, недостаточный контроль со стороны взрослых может стать серьезной угрозой для жизни и здоровья детей», — отметили в ГАИ.

Госавтоинспекция призывает родителей проанализировать и понять наиболее значимые для ребенка угрозы и опасности в летний период.

«Позаботьтесь о безопасности своих детей, обеспечьте постоянный присмотр за ними, особенно за детьми дошкольного и младшего школьного возраста, — подчеркнул начальник отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Валерий Мосенза. — Воспитывайте у детей навыки культуры безопасного поведения на дороге и в транспорте, демонстрируя все на собственном положительном примере. Не оставайтесь равнодушными, если увидели другого ребенка в опасности. Помните, что жизнь наших детей зависит только от нас самих».

По информации БелТА.

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