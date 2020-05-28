«Природа очистилась». Спросили биологов, откуда лоси у Националки и заяц у Дома правительства

Источник материала: Tut.by

Возле Дома правительства несколько недель живет заяц, в частном секторе Лошицы гуляет самка оленя, а почти у Национальной библиотеки этой весной встречали лося. Откуда в двухмиллионном городе дикие животные? Они сюда случайно забрели или прямо здесь живут? TUT.BY вспомнил, какие звери и птицы удивляли минчан, и узнал у биологов, откуда они в мегаполисе.



Максим Немчинов орнитолог специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»



Анна Сидоровичтериолог ведущий научный сотрудник сектора заповедного дела НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, кандидат биологических наук

Дикие животные в городе — разве это обычное дело?

— Дикие животные для города — норма, — говорит орнитолог Максим Немчинов. — Под определение диких животных подходят не только лоси или кабаны, но и, скажем, воробьи или сизые голуби. К последним мы привыкли, они синантропные — образ жизни связан с человеком. Например, стрижей в городах вроде Минска привлекают массовые скопления «скал» — крупные дома. Реже случается, что в город заходят животные, которые обычно живут отдельно от человека, но это тоже нормальный процесс. В популяции всегда есть некий процент бродяг, которые уходят довольно далеко от мест обитания. Иногда они находят новую подходящую среду, и территория распространения расширяется, но чаще всего гибнут.



Тот самый заяц у Дома правительства. Фото: Тамара Хамицевич, «Минск-Новости»

Териолог Анна Сидорович говорит, что даже крупные млекопитающие и раньше заходили в города.

— Просто об этих случаях не становилось известно широкой публике. А сейчас у всех мобильные телефоны, камеры — фото быстро разлетаются по Сети.

Откуда в центре Минска заяц? А лось у Националки?

Уже несколько недель у Дома правительства живет заяц, последнее место, где его видели , — площадь Мясникова.

Анна Сидорович объясняет, что зайцы могут достаточно активно осваивать городские ландшафты.

— Зайцы часто встречаются в крупных городах европейских стран — в парках Германии, Англии. Подходят ближе к людям также лисицы, барсуки. У нас все эти животные в города заходят реже. В первую очередь потому, что много бродячих собак и кошек. Перемещаются дикие животные в городах чаще всего по зеленым зонам. Возможно, этот заяц путешествовал по связке городских парков: Челюскинцев, парк Горького, а оттуда уже и до Дома правительства недалеко. Сложно сказать точно, откуда он пришел.



Фото: Тамара Хамицевич, «Минск-Новости»

— Животному проще преодолевать препятствия вроде дорог рано утром, особенно в сумерках. Сейчас активность человека понижена, так что зверь может пересекать сложные участки, оставаясь, как ему кажется, в своей среде, — добавляет Максим Немчинов.

Лоси и косули в Минске появляются именно в окраинных микрорайонах. Лось этой весной бродил в районе улиц Тепличной, Филимонова, недалеко от Национальной библиотеки. Самка оленя — в частном секторе на улице Чижевских в Лошице.

— С той окраины города, где улица Тепличная, в хорошем состоянии сохранился зеленый массив. Туда и раньше приходили лоси, косули, — говорит Анна Сидорович.



Самка оленя в Лошице, Минск. Фото: читательница Татьяна

Животные же мучаются в Минске. Может, лучше их вернуть в лес?

— Наиболее вероятно, что заяц оказался в своеобразной ловушке и не может найти выход, — говорит Максим Немчинов. — С другой стороны, новое место конкретно эту особь может устраивать, такое тоже бывает. Ценный ресурс для диких животных — это пространство, свободное от хищников. У административного здания вроде Дома правительства кто попало не будет гулять с собакой, спущенной с поводка. Если заяц воспринял новую обстановку как безопасную, если у него есть пища, он может и не стремиться оттуда уйти. Лучше всего в этой ситуации ему не мешать.



Заяц возле Дома правительства. Фото: vk.com/majakrainabelarus

По крупным животным все не так однозначно. В Минске можно припомнить ДТП с участием лосей .

— По-хорошему крупных животных надо бы отлавливать и вывозить из города. Но у нас такая практика плохо отработана. Был случай в одном белорусском городе, что косулю отловили, но она погибла. То ли переборщили со снотворным, то ли сказался шок, который животное перенесло во время ловли, — говорит Анна Сидорович.

— Если крупное животное пришло на окраину и не причиняет угрозы или беспокойства человеку — лучше и его не беспокоить, — добавляет Максим Немчинов. — Кто-то писал, что косуля в Лошице появлялась всю зиму. Животное нашло место, где ему комфортно, чувствует себя в безопасности. Надо помнить, что это мы выселили животных с этих территорий. Иногда они пытаются вернуться и проверить, можно ли здесь жить.

В апреле в детскую поликлинику № 15 на Юго-Западе прибежал барсук. Его ловили сотрудники МЧС, потом отправили в центр помощи диким животным «Сирин». Вчера, после трехнедельного карантина, краснокнижное животное выпустили в барсучью нору в заказнике Прилепский под Минском, рассказывает Анна Сидорович.

Ондатры, белки, чайки. С кем еще люди делят Минск?

Весной 2019-го в центре, возле Купаловского театра, бегала ондатра. Она попала в сториз в инстаграме «Мисс Беларусь — 2018» Марии Василевич и стала звездой. Тогда в НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси объяснили: ничего удивительного нет, ондатры живут возле Свислочи, а тот зверек просто заблудился.



Ондатра в Свислочи в Минске. Фото: Инна Беляева



Бобр в Свислочи в Минске. Фото: Дмитрий Новиков

— Ондатры — вид, вселенный человеком. Строит гнезда, успешно размножается, устраивает хатки из травы, спокойно занимает места обитания под Минском, встречается и в городе. Бобру в Минске сложнее поселиться, он более требовательный к условиям, а вот жилые хатки ондатр есть со стороны Лебяжьего, у водохранилища Дрозды. Живут ондатры и со стороны Лошицы, — говорит Максим Немчинов.

Анна Сидорович отмечает, что в Минске в парках и зеленых зонах запросто могут жить ласки — просто эти зверьки менее заметны в сравнении с привычными белками.



Белка в парке Янки Купалы, Минск. К этому животному жители столицы уже давно привыкли. Фото: Инна Беляева

— Сейчас перемещаются на территории городов многие виды птиц, это связано с тем, что им проще здесь найти пищу, — рассказывает териолог.

Пример такого стремления в города — чайки. Эти крупные морские птицы продолжают заселять Минск.

— В природе чайки гнездились на песчаных пляжах, а со временем стали селиться на крышах многоэтажек. Строители толь на крышах посыпают песком, там тепло — чем не пляж? Место свободно от хищников, туда почти не заходят люди. Чайки из Шабанов активно летают кормиться на Тростенецкий полигон — для них это удобно, — говорит Максим Немчинов.

Каждую зиму кто-то пишет об аисте, который «никуда не улетел».

— Этот аист из Шабанов — уже локальный мем, — смеется орнитолог. — Вообще аист птица перелетная, «фишка» именно этого в зимовке. Но все объяснимо: если у птицы есть возможность не улетать, она не улетает. Потому что перелет — это высокие риски. А тут аист живет у водоема, который не замерзает, да еще и подкармливают его. Зачем ему улетать?

Встречаются в Минске и редкие виды птиц.



Длиннохвостая неясыть в районе Грушевки. Залетела в Минск в 2017 году



Воробьиный сыч в Лошице, это краснокнижная птица. Фото: Инна Беляева

Недавно на Зыбицкой нашли краснокнижника — воробьиного сыча, мощная колония пустельг живет на ТЭЦ-4 и в районе студенческих общежитий на улице Курчатова.

— В Минске несколько раз замечали молодых осоедов. Это редкие, довольно крупные хищные птицы — людей очень удивляло, что они близко к себе подпускают, — говорит Максим Немчинов. — Но вообще горожане удивляются даже стрижам. Летом классика жанра, звонят: «К нам залетел ястреб! Что с ним делать?» Я тогда включаю волшебника и угадываю: «А ваш ястреб черного цвета и чуть больше ладони?» У стрижа суровый взгляд и коготки на лапах — вот не биологи и принимают их за ястребов.



Ремез в своем гнезде. Чижовка, Минск. Фото: Александра Кудинова

А черепахи в Свислочи откуда?

Прошлой весной читатель TUT.BY заметил в водоеме возле парка Горького красноухую черепаху — таких продают в зоомагазинах. А в этом мае минчанин Сергей Беляев сфотографировал рядом со Свислочью европейскую болотную черепаху — в траве между Чижовкой и Шабанами. Уточняем у специалистов, откуда в Минске эти панцирные.



Европейская болотная черепаха в Минске, у Свислочи, май 2020-го. Фото: Сергей Беляев

— Красноухие черепахи — вид не из нашей фауны. Их появление в городе — вопрос отношения к живому отдельно взятых граждан. Скорее всего, кто-то просто выбросил. Красноухую черепаху лучше всего взять из природы, показать ветеринару и забрать домой. По всей видимости, она не переживет зиму.

А вот европейская болотная черепаха — наш аборигенный вид. Анна Сидорович подозревает, что этого краснокнижника все-таки тоже кто-то выпустил в Минске.

— Когда-то я видела болотную черепаху в ботаническом саду. Уж не знаю, как она туда попала, но она там была, — рассказывает специалист.

Собеседники сходятся в мысли, что болотная черепаха может и выжить в городских условиях, но потомства не оставит и не станет основателем местной популяции.

Если говорить о выживании птиц, выпущенных на волю, то шансы есть у волнистых попугаев.

— Бывает, что попугаи волнистые прибиваются к стаям воробьев и довольно успешно зимуют. Зима — сложное испытание, но для них важна не температура, а отсутствие сквозняков. Если попугай находит такое место, то шансы есть, — говорит Максим Немчинов. — Но выпускать одомашненных животных в природу — это плохо. В основном они погибают.

Минск вообще дружелюбный город к животным?

— С точки зрения перенаселенных индустриальных и постиндустриальных городов у нас все неплохо, — считает Максим Немчинов. — Есть еще достаточно естественных ниш, но векторы развития нашей городской среды идут вразрез с дружелюбностью к животным. Местные жители иногда поднимают проблему: на крыше стрижи, а организации запланировали ремонт в гнездовой сезон. И от них отмахиваются, потому что жизнь птиц как ценность не рассматривают. У них план — именно сейчас нужно крышу накрыть, и плевать, что уничтожат целую колонию. В то время как в мире есть технологии, которые позволяют и дома удобно обслуживать, и обеспечить выживание птиц. Например, в одном из польских городов элементом декора сделали домики для колоний стрижей.



Белолобый гусь, Курасовщина, Минск. Фото: Павел Лычковский

— Развитие паркового хозяйства в Минске недружественное, — добавляет Максим Немчинов. — Есть большая группа птиц, которым для обитания и гнездования нужны кустарники. В конце девяностых — начале нулевых в парке Челюскинцев гнездились все пять белорусских видов славок. А сейчас там слышны голоса всего двух видов. Стало меньше кустарников, и среда уже неподходящая. Когда деревья активно обрезают, уходят птицы, которые гнездятся в нижней части крон у стволов. Все это обедняет нашу фауну.

Анна Сидорович говорит, что в немецких городах видела немало диких животных.

— Особенно много вокруг прудов птиц самых разных видов. Там отличается подход к благоустройству городов. У нас берега водоемов и рек бетонируются или очень сильно обкашиваются, так что животным не оставляют ни малейшего шанса. В Европе часть водоема остается в естественном состоянии: берег не бетонируется, заросли сохраняют. Кустарники, тростник — а там и зайцы, и ласки. Очень пагубна для животных и наша привычка повально убирать опавшую листву. В ней огромное количество беспозвоночных водится, а ими питаются многие виды млекопитающих и птиц.



Заяц в Дубраве — это особо охраняемая природная территория прямо под Минском, рядом с деревней Щомыслица

На днях стало известно про борьбу с одуванчиками — их в Минске планируют уничтожать гербицидами.

— Это тоже может повлиять на природу. Любые цветы — важный ресурс для опылителей. Не только для пчел, но и других многочисленных видов. А надо понимать, что насекомые опыляют не только одуванчики, но еще и сельхозкультуры. Если у нас не будет опылителей — в стране недополучат урожай, — объясняет Анна Сидорович. — Хочется, чтобы в сознании людей что-то поменялось и к животным в наших городах стали относиться бережно, создавая минимальные условия, чтобы они могли сосуществовать с нами.