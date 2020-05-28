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В Столинском районе выпал град
28.05.2020 13:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЖители деревни Семигостичи на своих участках собрали необычный урожай. На юге страны в Столинском районе выпал град. Уже завтра, как обещают синоптики, погода испортится повсеместно. Оранжевый уровень опасности объявлен из-за сильного ветра и дождей.
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Жители деревни Семигостичи на своих участках собрали необычный урожай. На юге страны в Столинском районе выпал град. Уже завтра, как обещают синоптики, погода...
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