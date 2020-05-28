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38-летний житель г. Несвижа во время ссоры ударил сына ножом. Возбуждено уголовное дело

28.05.2020 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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22 мая прокурором Несвижского района возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя г. Несвижа X. по статье 153 Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающей уголовную ответственность за умышленное причинение легкого телесного повреждения.

В ходе доследственной проверки установлено, что у Х. сложились личные неприязненные отношения с несовершеннолетним сыном, учащимся лицея. 25 апреля Х., находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с сыном дважды ударил его кухонным ножом в левое плечо в присутствии других родственников, чем причинил телесные повреждения в виде двух колото-резаных ран.

Ранее, в январе 2020 года X. привлекался к административной ответственности за то, что в пьяном виде устроил с несовершеннолетним сыном скандал, угрожал ему физической расправой, бросался в драку.

Насилие в семейно-бытовых отношениях нередко предшествует совершению более тяжелых преступлений против личности, в том числе убийств. В целях предупреждения и пресечения опасного развития событий прокурор наделен полномочиями возбуждения уголовных дел превентивной направленности, связанных с  угрозой убийством, причинением легких телесных повреждений либо истязанием, независимо от наличия заявления лица, пострадавшего от преступления, о привлечении виновного к ответственности.

Санкция статьи 153 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает наказание в виде общественных работ, штрафа, исправительных работ либо ареста.

Алихан ПЕКАРЧИК,

заместитель прокурора Несвижского района.

 


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22 мая прокурором Несвижского района возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя г. Несвижа X. по статье 153 Уголовного кодекса
 
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