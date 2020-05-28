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В поездах сохранят актиковидную рассадку до 1 июля

28.05.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская железная дорога продлевает срок действия новой схемы рассадки в поездах с нумерованными местами до 1 июля 2020 года, сообщает сайт rw.by.

Рассадка по новой схеме была введена БЖД с 15 апреля 2020 года в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения.

Cхема подразумевает размещение не более двух пассажиров в купе, в плацкартном вагоне — не более трех человек в одном отсеке. Пассажирам, оформившим билеты в одном заказе, разрешена покупка трех или четырех мест в купе, если до этого там не было продано ни одного места.

При оформлении билетов в вагонах с местами для сидения в двухместном ряду пассажир будет размещен у окна. В трехместном — один человек у окна, другой — через место у прохода (средний ряд остается незанятым).

Новая схема рассадки применяется при оформлении проездных документов как в железнодорожных кассах, так и через интернет.

 
 
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Белорусская железная дорога продлевает срок действия новой схемы рассадки в поездах с нумерованными местами до 1 июля 2020 года, сообщает сайт rw.by.
 
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