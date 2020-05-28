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Выбросы углекислого газа рекордно снизятся из-за пандемии

28.05.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ожидается, в 2020 году глобальные выбросы СО2 сократятся на 8 %, или почти на 2,6 Гт. Это сильнейшее в индустриальной истории человечества сокращение вредных загрязнений, сообщает Euronews.

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Ожидается, в 2020 году глобальные выбросы СО2 сократятся на 8 %, или почти на 2,6 Гт. Это сильнейшее в индустриальной истории человечества сокращение вредных...
 
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