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Выбросы углекислого газа рекордно снизятся из-за пандемии
28.05.2020 12:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОжидается, в 2020 году глобальные выбросы СО2 сократятся на 8 %, или почти на 2,6 Гт. Это сильнейшее в индустриальной истории человечества сокращение вредных загрязнений, сообщает Euronews.
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Ожидается, в 2020 году глобальные выбросы СО2 сократятся на 8 %, или почти на 2,6 Гт. Это сильнейшее в индустриальной истории человечества сокращение вредных...
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