Забота уже в действии

Источник материала: Чырвоны прамень

С 1 мая по 1 октября традиционно реализуется республиканская межведомственная программа «Забота». Реализуется она с целью организации летней занятости и досуга несовершеннолетних, недопущения совершения ими административных правонарушений и преступлений, гибели и травматизма детей и подростков.

На протяжении мая проходит сбор, изучение информации о работе лагерей, кружков, спортивных секций, клубов. Прорабатывается возможность вовлечения подростков во вторичную занятость.





Со стороны инспекции по делам несовершеннолетних в летний период будет усилен контроль за несовершеннолетними, с которыми проводится индивидуально-профилактическая работа. Сотрудники ИДН рекомендуют родителям продумать заранее занятость своих детей на время каникул, особенно тщательно должен быть спланирован график так называемых трудных подростков.

Главное, чтобы ребята поняли: свободное время можно проводить интересно не только в сомнительных компаниях.

И пусть предстоящие каникулы станут самой радостной порой, запомнятся интересными знакомствами и хорошими событиями.

Наталья СТУКАЛОВА.