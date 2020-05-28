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Забота уже в действии

28.05.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

С 1 мая по 1 октября традиционно реализуется республиканская межведомственная программа «Забота». Реализуется она с целью организации летней занятости и досуга несовершеннолетних, недопущения совершения ими административных правонарушений и преступлений, гибели и травматизма детей и подростков.
На протяжении мая проходит сбор, изучение информации о работе лагерей, кружков, спортивных секций, клубов. Прорабатывается возможность вовлечения подростков во вторичную занятость.

Забота уже в действии

Со стороны инспекции по делам несовершеннолетних в летний период будет усилен контроль за несовершеннолетними, с которыми проводится индивидуально-профилактическая работа. Сотрудники ИДН рекомендуют родителям продумать заранее занятость своих детей на время каникул, особенно тщательно должен быть спланирован график так называемых трудных подростков.
Главное, чтобы ребята поняли: свободное время можно проводить интересно не только в сомнительных компаниях.
И пусть предстоящие каникулы станут самой радостной порой, запомнятся интересными знакомствами и хорошими событиями.

Наталья СТУКАЛОВА.

 
 
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С 1 мая по 1 октября традиционно реализуется республиканская межведомственная программа «Забота». Реализуется она с целью организации летней занятости и
 
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