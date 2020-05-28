ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Витебске кошка заперла хозяйку на балконе. Женщина размахивала белой тряпкой и звала прохожих

28.05.2020 15:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Жительница дома № 8 на Московском проспекте оказалась запертой на балконе квартиры на шестом этаже по вине… своей кошки. Витеблянка махала с балкона белой тряпкой, это увидел случайный прохожий, он и позвонил в МЧС, пишут «Витьбичи».

Утром 28 мая в службу 101 позвонил мужчина и рассказал, что видит на балконе многоэтажки женщину, которая просит о помощи. Спасатели поднялись на балкон по подъемной лестнице, открыли дверь и впустили хозяйку в квартиру.

Выяснилось, что женщина вышла на балкон, а ее кошка случайно прыгнула на дверь и, повернув ручку, закрыла ее изнутри.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница дома № 8 на Московском проспекте оказалась запертой на балконе квартиры на шестом этаже по вине… своей кошки. Витеблянка стояла и махала белой...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте совсем скоро пройдут «дни трезвости». Рассказываем когда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика