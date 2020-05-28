В Витебске кошка заперла хозяйку на балконе. Женщина размахивала белой тряпкой и звала прохожих

Источник материала: Tut.by

Жительница дома № 8 на Московском проспекте оказалась запертой на балконе квартиры на шестом этаже по вине… своей кошки. Витеблянка махала с балкона белой тряпкой, это увидел случайный прохожий, он и позвонил в МЧС, пишут «Витьбичи».

Утром 28 мая в службу 101 позвонил мужчина и рассказал, что видит на балконе многоэтажки женщину, которая просит о помощи. Спасатели поднялись на балкон по подъемной лестнице, открыли дверь и впустили хозяйку в квартиру.

Выяснилось, что женщина вышла на балкон, а ее кошка случайно прыгнула на дверь и, повернув ручку, закрыла ее изнутри.