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В Витебске кошка заперла хозяйку на балконе. Женщина размахивала белой тряпкой и звала прохожих
28.05.2020 15:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жительница дома № 8 на Московском проспекте оказалась запертой на балконе квартиры на шестом этаже по вине… своей кошки. Витеблянка махала с балкона белой тряпкой, это увидел случайный прохожий, он и позвонил в МЧС,
Утром 28 мая в службу 101 позвонил мужчина и рассказал, что видит на балконе многоэтажки женщину, которая просит о помощи. Спасатели поднялись на балкон по подъемной лестнице, открыли дверь и впустили хозяйку в квартиру.
Выяснилось, что женщина вышла на балкон, а ее кошка случайно прыгнула на дверь и, повернув ручку, закрыла ее изнутри.
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Жительница дома № 8 на Московском проспекте оказалась запертой на балконе квартиры на шестом этаже по вине… своей кошки. Витеблянка стояла и махала белой...
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