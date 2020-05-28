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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проект "Добрая дорога" должен повысить уровень безопасности и IQ транспортных артерий Проект "Добрая дорога" в столице должен повысить уровень безопасности и IQ наикрупнейших транспортных артерий города. Сложные участки оборудуют электронными...

Проект "Добрая дорога" в столице должен повысить уровень безопасности и IQ наикрупнейших транспортных артерий города. Сложные участки оборудуют электронными датчиками, которые будут передавать информацию о плотности потока в режиме реального времени. А умные светофоры со встроенными GPS-трекерами рассчитывают скорость и интенсивность движения транспорта, а также учитывают параметры перекрестка, чтобы избежать заторов.Вскоре интеллектуальные технологии появятся и на МКАД. Датчики, установленные вдоль кольцевой, будут заранее информировать специалистов и водителей о ДТП, проведении ремонтных работ и помогут выбирать наилучший маршрут.