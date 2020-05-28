ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Молодёжь – за безопасность на дорогах!

28.05.2020 — Новости Общества | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кобринский вестник

В рамках республиканского специального комплексного мероприятия «Внимание – дети!» сотрудники отдела ГАИ Кобринского РОВД совместно с членами молодежного оперативного отряда им. Селивончика УО «Кобринский государственный политехнический колледж» провели рейдовые мероприятия в местах расположения учреждения образования Кобрина.

Молодёжь – за безопасность на дорогах!

В ходе проведения рейда были выявлены водители, нарушавшие п.166.9 Правил дорожного движения, которые при проведении СКМ «Внимание – дети» двигались на автомобильном транспорте, не включив ближний свет фар либо ходовые огни. Указанной категории водителей были объявлены устные замечания и вручены информационные листовки.

В рамках СКМ «Внимание – дети» сотрудниками ГАИ проведены мероприятия по изучению улично-дорожной сети в районе расположения учреждений образования, организованы занятия по знанию ПДД в учебных и трудовых коллективах, реализованы рейдовые мероприятия по выявлению грубых нарушений ПДД, в ходе которых уже было выявлено 2 водителя в состоянии алкогольного опьянения, 6 водителей управляли транспортным средством не имея права управления.

ОГАИ Кобринского РОВД напоминает, что за нарушение п.166.9 Правил дорожного движения предусмотрена административная ответственность по ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь (предупреждение или штраф в размере до 2 б.в.). За время проведения СКМ к административной ответственности по ст.18.14 КоАП Республики Беларусь привлечено 5 водителей.

Александр ВАКУЛЬЧИК, вриод начальника ОГАИ Кобринского РОВД, майор милиции.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодёжь – за безопасность на дорогах!
 
Новости дня
Новости общества
 
Налоговая напоминает физлицам об уплате подоходного налога
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика