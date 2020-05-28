Молодёжь – за безопасность на дорогах!

Источник материала: Кобринский вестник

В рамках республиканского специального комплексного мероприятия «Внимание – дети!» сотрудники отдела ГАИ Кобринского РОВД совместно с членами молодежного оперативного отряда им. Селивончика УО «Кобринский государственный политехнический колледж» провели рейдовые мероприятия в местах расположения учреждения образования Кобрина.





В ходе проведения рейда были выявлены водители, нарушавшие п.166.9 Правил дорожного движения, которые при проведении СКМ «Внимание – дети» двигались на автомобильном транспорте, не включив ближний свет фар либо ходовые огни. Указанной категории водителей были объявлены устные замечания и вручены информационные листовки.

В рамках СКМ «Внимание – дети» сотрудниками ГАИ проведены мероприятия по изучению улично-дорожной сети в районе расположения учреждений образования, организованы занятия по знанию ПДД в учебных и трудовых коллективах, реализованы рейдовые мероприятия по выявлению грубых нарушений ПДД, в ходе которых уже было выявлено 2 водителя в состоянии алкогольного опьянения, 6 водителей управляли транспортным средством не имея права управления.

ОГАИ Кобринского РОВД напоминает, что за нарушение п.166.9 Правил дорожного движения предусмотрена административная ответственность по ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь (предупреждение или штраф в размере до 2 б.в.). За время проведения СКМ к административной ответственности по ст.18.14 КоАП Республики Беларусь привлечено 5 водителей.

Александр ВАКУЛЬЧИК, вриод начальника ОГАИ Кобринского РОВД, майор милиции.