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Налоговая напоминает физлицам об уплате подоходного налога

28.05.2020 16:21 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Его начисляют на основании поданных деклараций. Граждане были обязаны это сделать до конца апреля. А оплатить сбор нужно до 1-го июня включительно. Это можно сделать в отделениях банка или почты, через интернет-банкинг или личный кабинет налогоплательщика. Такой кабинет себе уже открыли около семисот тысяч белорусов. 

Ольга Анищенко покажет и расскажет, как не задолжать налОговой. Итак, дедлайн рассчетов с налоговой  - будущий понедельник, 1 июня. В запасе несколько рабочих дней, чтобы заплатить подоходный в банке или на почте. И чуть больше запаса времени для дистанционной оплаты. Налоговая обращается, понятно, не ко всем плательщикам. Лишь тем, кто подал  (или обязан был) представить декларации.   


Основная группа - автолюбители


Те, кто заработал на продаже авто. Грузовой или второй легковой в течение года. Сделки с недвижимостью также декларируют: продажи второй или более квартиры, гаража или земельного участка. Но! В течение последних пяти лет. В поле зрения налоговой попадают и дорогие подарки. Если их сумма превысила более 6,5 тысяч, налог начислят. Но родственники не считаются!  Декларации представляют и любители онлайн-игр, интернет-казино…  А в целом любой доход из-за границы требует отчетности. 


Нынешний год отличился лояльными сроками


Подачу деклараций  продлили еще на месяц. На тот случай, если кто-то оказался на карантине или вообще не смог вовремя вернуться в страну. В МНС обратили внимание: главное - не наказать, а предупредить нарушения. А в целом налоговики получили порядка 30 тысяч деклараций. Как и годом ранее. Но многие ушли в онлайн: около 60% документов люди подали в электронном виде. Через личный кабинет на сайте министерства. Регистрируешься -  и получаешь все налоговые сведения на дистанции! Даже декларацию предварительно заполнит инспектор на основании данных, полученных от различных госорганов. 


Пару минут  - и налоги оплачены


В министерстве нам показали, как это сделать… Отправная точка - сайт ведомства. Логин и пароль открывает доступ к личным данным. Выбираем оплату налогов, а после  - даже банк, клиентом которого являемся. А можно даже через QR-код, если в смартфоне есть нужная программа... Но важно знать, что удаленно подключить личный кабинет не получится. В налоговую придется заглянуть, чтобы получить личные пароли. На дистанции их не предоставят. Но налоговики напоминают, что заплатить можно еще в отделениях банка или почты. А еще -  об ответственности для тех граждан, кто не торопится оплачивать начисленный сбор. Тем, кто опоздает, грозит штраф в 15 % от неоплаченной суммы налога. 

 
 
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Его начисляют на основании поданных деклараций. Граждане были обязаны это сделать до конца апреля. А оплатить сбор нужно до 1-го июня включительно. Это можно...
 
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