Источник материала: БT





Основная группа - автолюбители





Нынешний год отличился лояльными сроками





Пару минут - и налоги оплачены

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Налоговая напоминает физлицам об уплате подоходного налога Его начисляют на основании поданных деклараций. Граждане были обязаны это сделать до конца апреля. А оплатить сбор нужно до 1-го июня включительно. Это можно...

Его начисляют на основании поданных деклараций. Граждане были обязаны это сделать до конца апреля. А оплатить сбор нужно до 1-го июня включительно. Это можно сделать в отделениях банка или почты, через интернет-банкинг или личный кабинет налогоплательщика. Такой кабинет себе уже открыли около семисот тысяч белорусов.покажет и расскажет, как не задолжать налОговой. Итак, дедлайн рассчетов с налоговой - будущий понедельник, 1 июня. В запасе несколько рабочих дней, чтобы заплатить подоходный в банке или на почте. И чуть больше запаса времени для дистанционной оплаты. Налоговая обращается, понятно, не ко всем плательщикам. Лишь тем, кто подал (или обязан был) представить декларации.Те, кто заработал на продаже авто. Грузовой или второй легковой в течение года. Сделки с недвижимостью также декларируют: продажи второй или более квартиры, гаража или земельного участка. Но! В течение последних пяти лет. В поле зрения налоговой попадают и дорогие подарки. Если их сумма превысила более 6,5 тысяч, налог начислят. Но родственники не считаются! Декларации представляют и любители онлайн-игр, интернет-казино… А в целом любой доход из-за границы требует отчетности.Подачу деклараций продлили еще на месяц. На тот случай, если кто-то оказался на карантине или вообще не смог вовремя вернуться в страну. В МНС обратили внимание: главное - не наказать, а предупредить нарушения. А в целом налоговики получили порядка 30 тысяч деклараций. Как и годом ранее. Но многие ушли в онлайн: около 60% документов люди подали в электронном виде. Через личный кабинет на сайте министерства. Регистрируешься - и получаешь все налоговые сведения на дистанции! Даже декларацию предварительно заполнит инспектор на основании данных, полученных от различных госорганов.В министерстве нам показали, как это сделать… Отправная точка - сайт ведомства. Логин и пароль открывает доступ к личным данным. Выбираем оплату налогов, а после - даже банк, клиентом которого являемся. А можно даже через QR-код, если в смартфоне есть нужная программа... Но важно знать, что удаленно подключить личный кабинет не получится. В налоговую придется заглянуть, чтобы получить личные пароли. На дистанции их не предоставят. Но налоговики напоминают, что заплатить можно еще в отделениях банка или почты. А еще - об ответственности для тех граждан, кто не торопится оплачивать начисленный сбор. Тем, кто опоздает, грозит штраф в 15 % от неоплаченной суммы налога.