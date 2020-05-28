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На минской стройке 46-летний мужчина упал с высоты и погиб
28.05.2020 16:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске смертельно травмировался работник строительной организации. Об этом
В столице на территории строительной организации на улице Пономаренко погиб 46-летний начальник монтажного участка.
По предварительным данным, сегодня (четверг, 28 мая) мужчина был на строительных лесах, оступился и упал на землю с высоты около восьми метров. От телесных повреждений скончался на месте.
Прямо сейчас следователи работают на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства гибели.
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В столице на территории строительной организации на улице Пономаренко погиб 46-летний начальник монтажного участка.
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