На минской стройке 46-летний мужчина упал с высоты и погиб

Источник материала: Tut.by

В Минске смертельно травмировался работник строительной организации. Об этом сообщает Следственный комитет.

В столице на территории строительной организации на улице Пономаренко погиб 46-летний начальник монтажного участка.

По предварительным данным, сегодня (четверг, 28 мая) мужчина был на строительных лесах, оступился и упал на землю с высоты около восьми метров. От телесных повреждений скончался на месте.



Фото: Следственный комитет

Прямо сейчас следователи работают на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства гибели.