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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поддержку спецфонда Президента получат 100 представителей талантливой молодежи и 5 коллективов Александр Лукашенко сегодня подписал распоряжение о финансировании расходов специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи в этом...

Александр Лукашенко сегодня подписал распоряжение о финансировании расходов специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи в этом году в размере 710 тысяч рублей из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда Главы государства. Также в документе утверждено решение совета спецфонда. Около 60 тысяч рублей направят на поощрение 100 человек и 5 творческих коллективов. Это победители международных и республиканских конкурсов, фестивалей в области музыкального, хореографического, изобразительного и других видов искусства.