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Поддержку спецфонда Президента получат 100 представителей талантливой молодежи и 5 коллективов

28.05.2020 17:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Александр Лукашенко сегодня подписал распоряжение  о финансировании расходов специального фонда Президента Беларуси  по поддержке талантливой молодежи в этом году  в размере    710 тысяч рублей из республиканского бюджета   за счет средств резервного фонда Главы государства. Также в документе утверждено решение совета спецфонда. Около 60 тысяч рублей    направят на поощрение 100 человек и 5 творческих коллективов. Это победители международных и республиканских конкурсов, фестивалей в области  музыкального, хореографического, изобразительного и других видов искусства.
 
 
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Александр Лукашенко сегодня подписал распоряжение  о финансировании расходов специального фонда Президента Беларуси  по поддержке талантливой молодежи в этом...
 
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