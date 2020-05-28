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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске начнут штрафовать за парковки на зеленых зонах с 1 июня "К такой мере решили прибегнуть, реагируя на многочисленные обращения горожан, возмущенных нарушениями правил парковки некоторых водителей, разрушающих газоны", -...

"К такой мере решили прибегнуть, реагируя на многочисленные обращения горожан, возмущенных нарушениями правил парковки некоторых водителей, разрушающих газоны", - пояснили в Мингорисполкоме.Нарушителям парковок может грозить и двойной штраф: как за нарушение ПДД, так и за поврежденный газон.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите