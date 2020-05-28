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В Минске начнут штрафовать за парковки на зеленых зонах с 1 июня
28.05.2020 20:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"К такой мере решили прибегнуть, реагируя на многочисленные обращения горожан, возмущенных нарушениями правил парковки некоторых водителей, разрушающих газоны", - пояснили в Мингорисполкоме.
Нарушителям парковок может грозить и двойной штраф: как за нарушение ПДД, так и за поврежденный газон.
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"К такой мере решили прибегнуть, реагируя на многочисленные обращения горожан, возмущенных нарушениями правил парковки некоторых водителей, разрушающих газоны", -...
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