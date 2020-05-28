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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Принят пакет мер по социальной защите работников в условиях сложной эпидситуации Практические шаги государства по поддержке тех, кто в этом нуждается. Принят пакет мер по социальной защите работников в условиях сложной эпидситуации....

Практические шаги государства по поддержке тех, кто в этом нуждается. Принят пакет мер по социальной защите работников в условиях сложной эпидситуации. Соответствующие указы сегодня подписал Президент.Документы предусматривают выделение нанимателям субсидий для оплаты труда работников до минимальной заработной платы и уплаты взносов в Фонд соцзащиты. Поддержат предприятия, которые с мая до конца июля не работали вовсе или трудились не полный рабочий день. Решения компенсировать потери в зарплате принимаются на местах. Кроме того, до конца лета продлят выплату социальных пособий малообеспеченным.Еще один документ, подписанный сегодня Президентом, - указ №179 - "Об оплате труда". Он предусматривает поддержание зарплат работников бюджетных организаций на уровне не ниже размера минимальной заработной платы. Рассчитывать на поддержку могут организации при объявлении простоя или в случае вынужденной неполной занятости. Подробнее о принятых решениях - расскажем в программе