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Принят пакет мер по социальной защите работников в условиях сложной эпидситуации

28.05.2020 19:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Практические шаги государства по поддержке тех, кто в этом нуждается. Принят пакет мер  по социальной защите работников  в условиях сложной эпидситуации. Соответствующие указы сегодня подписал Президент.

Документы предусматривают  выделение нанимателям субсидий  для оплаты труда работников до минимальной заработной платы и уплаты взносов в Фонд соцзащиты. Поддержат предприятия, которые  с мая до конца июля  не работали вовсе или трудились не полный рабочий день. Решения компенсировать потери в зарплате  принимаются на местах. Кроме того, до конца лета продлят выплату социальных пособий малообеспеченным.

Еще один документ, подписанный сегодня Президентом, - указ №179 - "Об оплате труда". Он предусматривает  поддержание зарплат работников бюджетных организаций на уровне  не ниже размера минимальной заработной платы. Рассчитывать на поддержку могут  организации при объявлении простоя или в случае вынужденной неполной занятости. Подробнее о принятых решениях - расскажем в программе "Панорама".

 
 
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Практические шаги государства по поддержке тех, кто в этом нуждается. Принят пакет мер  по социальной защите работников  в условиях сложной эпидситуации....
 
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