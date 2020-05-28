ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как живет пограничная застава и как готовят новое пополнение?

28.05.2020 22:54 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Под их контролем около двух тысяч километров госграницы. В канун праздника наша съемочная группа отправилась в Гродненскую погрангруппу и узнала,  как готовят новое пополнение и как живет пограничная застава. Вручение оружия для каждого пограничника  - знаковая дата, с этими автоматами парни пройдут всю службу. Уже в ближайшие месяцы бойцы выйдут на дежурство. С учетом того, что погранвойска считаются элитой, идут сюда с большим желанием. Один из бойцов нового пополнения Виталий Евмененко в рядах пограничников чуть больше недели. Говорит, пока все ожидания оправдались и даже больше. 


Новое пополнение погранвойск готовится к принятию присяги 


Еще недавно гражданские парни теперь полностью вживаются в новое амплуа. Но для начала обязательно освоить курс молодого бойца и специальность - инспектор пограничной службы. Уже дальше большинство парней сменит место дислокации. Кто-то отправится получать профессию водителя, повара или кинолога. Кто-то поедет на заставу. На дежурство наряд пограничников инструктирует лично командир. Начальник заставы "Польные Богатыри" Павел Шавров в должности несколько дней. Тем не менее у молодого капитана богатый опыт. Говорит, новое место дислокации мотивирует. 

Как живет пограничная застава и как готовят новое пополнение?


Граница под контролем 


Пересечь пограничную полосу незамеченным практически невозможно. Вся система контроля отточена до автоматизма: нарушение, команда, выезд. Сами пограничники говорят, какая бы совершенная техника не стояла на вооружении, глаз человека и острый нюх собаки все еще точнее. К слову, именно служебные собаки  - главные помощники пограничников. Гродненская пограничная группа одна из крупнейших в стране. В ее состав входят почти 2 десятка подразделений - это заставы, пункты пропуска, комендатура. В ведении группы порядка 300 км границы с Польшей и Литвой.

По итогам 2019 Гродненская погрангруппа была признана лучшей в органах пограничной службы страны. С начала года гродненские пограничники пресекли 15 попыток нарушения границы, задержали 28 нарушителей. За нарушение законодательства о госгранице было задержано около 150 человек. Несмотря на дождь, снег, жару, усталость или праздники, солдаты на посту. Начало нового дня в 20:00 - наряд заступил на дежурство.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под их контролем около двух тысяч километров госграницы. В канун праздника наша съемочная группа отправилась в Гродненскую погрангруппу и узнала,  как готовят...
 
Новости дня
Новости общества
 
"На контроле Президента". "Поддержка талантливой и одаренной молодежи" - в субботу вечером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика