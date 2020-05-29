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Пикники отменяются. Погода в Гомеле в последние весенние выходные
29.05.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Весна в этом году превратилась в самую унылую пору года. В последние дни мая тоже ничего особо не поменяется: по данным
Итак, в субботу +18 °C, дожди, грозы и порывистый северный ветер до 14 м/c.
В воскресенье немного спокойнее — ветер стихнет, +19 °C и временами небольшие дожди.
Так что оставайтесь дома, друзья, — это вам и ВОЗ рекомендует, и погода намекает.
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Весна в этом году превратилась в самую унылую пору года. В последние дни мая тоже ничего особо не поменяется.
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