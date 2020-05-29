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Пикники отменяются. Погода в Гомеле в последние весенние выходные

29.05.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Весна в этом году превратилась в самую унылую пору года. В последние дни мая тоже ничего особо не поменяется: по данным pogoda.by, в этот уик-энд лучше не планировать пикник у реки. Потому как вместо ласкового солнышка нас ждут грозы и серое небо.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Итак, в субботу +18 °C, дожди, грозы и порывистый северный ветер до 14 м/c.

В воскресенье немного спокойнее — ветер стихнет, +19 °C и временами небольшие дожди.

Так что оставайтесь дома, друзья, — это вам и ВОЗ рекомендует, и погода намекает.

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Весна в этом году превратилась в самую унылую пору года. В последние дни мая тоже ничего особо не поменяется.
 
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