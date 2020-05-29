Пикники отменяются. Погода в Гомеле в последние весенние выходные

Источник материала: Tut.by

Весна в этом году превратилась в самую унылую пору года. В последние дни мая тоже ничего особо не поменяется: по данным pogoda.by , в этот уик-энд лучше не планировать пикник у реки. Потому как вместо ласкового солнышка нас ждут грозы и серое небо.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Итак, в субботу +18 °C, дожди, грозы и порывистый северный ветер до 14 м/c.

В воскресенье немного спокойнее — ветер стихнет, +19 °C и временами небольшие дожди.

Так что оставайтесь дома, друзья, — это вам и ВОЗ рекомендует, и погода намекает.

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .