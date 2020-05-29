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МИД Беларуси запускает акцию ко Дню защиты детей

29.05.2020 09:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вспомнить о детях, которые нуждаются в нашей помощи и поддержке. Министерство иностранных дел Беларуси предлагает принять участие в акции, приуроченной к Международному дню защиты детей, а именно - сделать благотворительное пожертвование через программу UNICEF "Семья каждому ребенку". А также размещайте в своем аккаунте в социальных сетях свою детскую фотографию c кратким рассказом о своей детской мечте под единым хештегом #Разамздзецьмі.


 
 
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Вспомнить о детях, которые нуждаются в нашей помощи и поддержке. Министерство иностранных дел Беларуси предлагает принять участие в акции, приуроченной к...
 
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