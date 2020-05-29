Весна прощается дождем и грозой. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные зарядят дожди, возможна гроза, прогнозирует Белгидромет. Картину дополняет сильный ветер.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В субботу +14…16 °С, дождь, во второй половине дня возможна гроза. Ветер порывами до 21 метра в секунду.

В воскресенье температура +12…14 °С. Весь день сильный дождь и ветер.

Хороших выходных, друзья!

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