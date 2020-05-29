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Весна прощается дождем и грозой. Погода в Витебске в выходные

29.05.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные зарядят дожди, возможна гроза, прогнозирует Белгидромет. Картину дополняет сильный ветер.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В субботу +14…16 °С, дождь, во второй половине дня возможна гроза. Ветер порывами до 21 метра в секунду.

В воскресенье температура +12…14 °С. Весь день сильный дождь и ветер.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В выходные будет идти дождь, возможна гроза. Картину дополняет сильный ветер.
 
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