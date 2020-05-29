Источник материала: БT

цельнозерновой хлеб,

100 граммов греческого йогурта,

100 граммов моцареллы,

помидоры черри, огурец,

половинка сладкого перца,

базилик,

1 ч.л. оливкового масла,

1 ч.л. лимонного сока.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тосты с моцареллой и свежими овощами Возьмем: цельнозерновой хлеб, 100 граммов греческого йогурта, 100 граммов моцареллы, помидоры черри, огурец, половинка сладкого перца, базилик, 1 ч.л....

Возьмем:Греческий йогурт соединяем с оливковым маслом и лимонным соком.Базилик мелко нарезаем, добавляем к йогурту. Солим и перчим соус по вкусу. Огурец очищаем от кожуры и нарезаем тонкими пластинами. Помидоры черри режем кружочками. Моцареллу натираем на терке.Поджариваем тосты на сухой сковороде. Пока они горячие, смазываем йогуртовым соусом, присыпаем моцареллой и сверху произвольно выкладываем овощи. Подаем тосты горячими.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.