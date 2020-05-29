Похолодание и дожди. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Вот это прощание устраивает нам весна! С похолоданием, дождем, грозами и сильным ветром. Такая погода будет в Могилеве в эти последние выходные мая. А вот первые дни лета обещают быть сухими — по крайней мере, об этом говорят предварительные данные pogoda.by . На следующей неделе тоже будет нежарко, но хотя бы не так ветрено и серо.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 29 мая, будет до +17 °С, дождливо, с порывистым ветром.

В субботу ожидается +12…+16 °С. Холодный ветер, днем и вечером будут идти дожди, возможны грозы.

В воскресенье, 31 мая, будет так же ветрено, а дожди зарядят с утра и не прекратятся до ночи. Во второй половине дня также прогнозируют грозы. Станет немного холоднее: +10…+14 °С.

Утро понедельника тоже будет дождливым, но затем выглянет солнце. Ожидаются +8…+15 °С, порывистый ветер.

Оставайтесь дома и берегите себя!

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