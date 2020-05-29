29 мая проходит Единый день безопасности дорожного движения «Внимание-дети!»

Источник материала: Полесская правда



Сегодня проходит Единый день безопасности дорожного движения «Внимание-дети!», посвященный профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии летних каникул.

До последнего школьного звонка остаются считанные часы: школьники уже в предвкушении свободного времяпрепровождения, родители задумываются, как организовать досуг детей, Госавтоинспекция мобилизует силы на максимальную дорожную безопасность несовершеннолетних. Именно поэтому по доброй традиции с 25 мая по 5 июня проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание-дети!». Это же название станет лейтмотивом выступлений в трудовых коллективах в рамках Единого дня безопасности дорожного движения.

Слушателям напомнят о необходимости в дневное время включать ближний свет фар или дневные ходовые огни. За игнорирование данного требования предусмотрена ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до двух базовых величин.

В эти дни задача сотрудников ГАИ – донести до каждого взрослого важность и необходимость соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательным и аккуратным, находясь за рулем. Также родители ежедневно должны напоминать своим дочерям и сыновьям, что проезжая часть таит множество опасностей, дорога не приемлет шалостей и игр.

В летние месяцы люди чаще устремляются в поездки целыми семьями: навещают родных, ездят на озера. Очень важно помнить в эти моменты о безопасности юных пассажиров. Так, в соответствии с пунктом 178 Правил дорожного движения перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием: детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до 5 лет; детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от 5 до 12 лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования указанных выше устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.

За нарушение данного пункта правил согласно ч.5 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь водителю грозит предупреждение или наложение штрафа в размере до четырех базовых величин.

Одно из любимых занятий детей и подростков – катание на велосипеде. Это, на первый взгляд, безобидное и даже полезное увлечение, однако каждый родитель должен помнить и объяснить своему ребенку, что согласно пункта 154.1 Правил дорожного движения детям до 14 лет запрещается выезжать на велосипеде на дорогу без сопровождения совершеннолетнего лица. К сожалению, совсем юные велосипедисты нередко становятся участниками дорожных аварий. Совместными усилиями мы можем это предотвратить.

Сотрудники ГАИ всегда уделяют повышенное внимание безопасности дорожного движения вблизи пешеходных переходов, особенно нерегулируемых. Остаются они под особо тщательным контролем во время летних каникул. Ведь по статистике значительное количество ДТП происходит именно на этих участках дорог. Для предотвращения данных дорожных аварий необходимо соблюдение Правил дорожного движения и взаимовежливость всех участников дорожного движения. Водители должны помнить, что, подъезжая к пешеходным переходам, они должны двигаться с такой скоростью, которая позволит остановиться, в случае появления пешеходов или велосипедистов. За не предоставление преимущества в движении пешеходам и другим участникам дорожного движения в соответствии с ч.6 ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь водитель может быть привлечен к административной ответственности, выражающейся в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от одной до пяти базовых величин.

Задача родителей – научить детей элементарным правилам безопасности при приближении к пешеходным переходам и самим быть примером в соблюдении Правил дорожного движения.

По информации ГАиП ГАИ УВД.