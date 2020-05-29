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В выходные ограничат движение по улице Филимонова
29.05.2020 11:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дорогу на улице Филимонова в выходные 30 и 31 мая будут ремонтировать. В связи с этим ограничат движение транспорта. Подробности — в решении Мингорисполкома на
Из-за ремонта дорог ограничат движение транспорта по улице Филимонова — на участке от пересечения с переулком Макаенка до пересечения с местным проездом к жилому дому по Филимонова, 55, корпус 3.
Перекрывать дорогу будут поэтапно:
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Дорогу на Филимонова в выходные 30 и 31 мая будут ремонтировать. Перекрывать минскую улицу будут поэтапно.
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