В выходные ограничат движение по улице Филимонова

Источник материала: Tut.by

Дорогу на улице Филимонова в выходные 30 и 31 мая будут ремонтировать. В связи с этим ограничат движение транспорта. Подробности — в решении Мингорисполкома на Национальном правовом портале .

Из-за ремонта дорог ограничат движение транспорта по улице Филимонова — на участке от пересечения с переулком Макаенка до пересечения с местным проездом к жилому дому по Филимонова, 55, корпус 3.

Перекрывать дорогу будут поэтапно:

нечетная сторона — с 1.00 30 мая до 1.00 31 мая.

четная сторона — с 1.00 31 мая до 1.00 1 июня.