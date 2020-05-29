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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У фламинго в Минском зоопарке сезонное новоселье Птицы переселились в открытый летний вольер с бассейном. Теперь они осваиваются на новом месте. Полюбоваться пернатыми красавцами можно ежедневно на протяжении...

Птицы переселились в открытый летний вольер с бассейном. Теперь они осваиваются на новом месте. Полюбоваться пернатыми красавцами можно ежедневно на протяжении всего тёплого времени года. Находятся они возле служебного входа в экзотариум.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите