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У фламинго в Минском зоопарке сезонное новоселье
29.05.2020 11:28 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПтицы переселились в открытый летний вольер с бассейном. Теперь они осваиваются на новом месте. Полюбоваться пернатыми красавцами можно ежедневно на протяжении всего тёплого времени года. Находятся они возле служебного входа в экзотариум.
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Птицы переселились в открытый летний вольер с бассейном. Теперь они осваиваются на новом месте. Полюбоваться пернатыми красавцами можно ежедневно на протяжении...
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