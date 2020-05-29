30 мая ограничат продажу алкоголя. Но не везде

Источник материала: Tut.by

Уже традиционно во время мероприятий, посвященных окончанию учебного года, в Беларуси ограничивают продажу алкоголя. В этом году торжественное проведение последних звонков отменили, но ограничения на продажу спиртного оставили. Правда, не везде.



Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

30 мая во многих областных и районных центрах продажа спиртного будет ограничена. Алкоголь не будут продавать в магазинах с 8.00 30 мая до 8.00 31 мая. Официальная причина — «проведение мероприятий, направленных на популяризацию ЗОЖа, профилактику пьянства и алкоголизма».

Продажа спиртного будет ограничена в Бресте, Могилеве, Гомеле. А вот в Гродно, Витебске и Минске — нет. При этом во многих районах Минской, Витебской и Гродненской областей продажа алкоголя с 8.00 30 мая до 8.00 31 мая все же будет под запретом.

День трезвости — это профилактическая антиалкогольная акция , которая длится с 00.00 до 24.00. Алкоголь в такие дни продают лишь на разлив в заведениях общепита. Считается, что такие акции помогают профилактике алкоголизма и пропагандируют здоровый образ жизни.

29 и 30 мая в белорусских школах проходят последние звонки — без традиционных линеек и торжественных мероприятий. Как рассказали TUT.BY в Главном управлении воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования, в этом году ведомство рекомендовало школам не проводить последние звонки. Из мероприятий по завершению учебного года, поясняют специалисты, будет организовано только вручение аттестатов.

В управлении пояснили: возможно, в деревенских школах или в школах маленьких городков, где всего по одному небольшому классу, для выпускников можно что-то организовать. Но если речь идет о городских школах, где в параллелях по четыре-пять классов, плюс на праздник придут родители, — «это уже массовое мероприятие». Проводить его в ведомстве не рекомендуют.

Следующий раз продажу спиртного ограничат в день проведения выпускных вечеров. В каких-то регионах это произойдет 9 июня, в каких-то регионах, в том числе и Минске — 10 июня.