В Пинске на 810 рублей оштрафовали нарушителя самоизоляции

Источник материала: Tut.by

Суд в Пинске оштрафовал жителя города на 30 базовых величин за нарушение правил самоизоляции, сообщает «Пінскі веснік» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

52-летний пинчанин 18 апреля получил уведомление центра гигиены о необходимости соблюдения самоизоляции. Однако придерживаться их не стал и 24 апреля ушел из дома без крайней необходимости.

На нарушителя составили протокол. Суд признал его виновным и назначил 30 базовых величин (810 белорусских рублей) штрафа.

Пинчанин свою вину признал и попросил рассрочить штраф на шесть месяцев.