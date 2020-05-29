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В Пинске на 810 рублей оштрафовали нарушителя самоизоляции
29.05.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд в Пинске оштрафовал жителя города на 30 базовых величин за нарушение правил самоизоляции, сообщает
52-летний пинчанин 18 апреля получил уведомление центра гигиены о необходимости соблюдения самоизоляции. Однако придерживаться их не стал и 24 апреля ушел из дома без крайней необходимости.
На нарушителя составили протокол. Суд признал его виновным и назначил 30 базовых величин (810 белорусских рублей) штрафа.
Пинчанин свою вину признал и попросил рассрочить штраф на шесть месяцев.
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Нарушитель попросил рассрочку штрафа на 6 месяцев.
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