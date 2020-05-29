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Минск украсят около 2 миллионов цветов

29.05.2020 13:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В столице приступили к высадке летних цветов. В Первомайском районе основные работы ведутся на цветниках по улицам Толбухина, Седых, на пересечении Логойского тракта и МКАД, а также у станции метро "Уручье". Всего запланировано высадить более 110 тысяч однолетних цветущих растений. 80 тысяч из них  уже дополнили красочные композиции.
Всего же в Минске высадили почти 900 тысяч цветов. Это около половины от запланированного количества.

 
Теги: Минск
 
 
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В столице приступили к высадке летних цветов. В Первомайском районе основные работы ведутся на цветниках по улицам Толбухина, Седых, на пересечении Логойского...
 
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