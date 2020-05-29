Какие изменения ждут водителей с принятием нового Кодекса об административных правонарушениях?

Источник материала: Полесская правда



На общественное обсуждение были вынесены проекты Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. Каждый желающий мог обозначить свои предложения и замечания в специально созданных темах на Правовом форуме Беларуси до 28 мая.

В проекте КоАП Республики Беларусь правонарушения теперь будут классифицированы в зависимости от степени общественной опасности и последствий. Также планируется пересмотреть система взысканий, упорядочить сроки их наложения, расширить перечень оснований для освобождения от административной ответственности. Отдельные изменения коснутся автолюбителей.

БАЛЬНАЯ СИСТЕМА

Новая редакция кодекса содержит статью «Начисление штрафных баллов». При этом, она расположена в главе профилактических мер воздействия и нацелена на предупреждение систематических правонарушений, связанных с управлением транспортным средством. За что будут начисляться баллы? За те нарушения Правил дорожного движения, которые влияют на безопасность дорожного движения.

В частности, вождение машины с неисправностями — тормозной системы, рулевого управления, стеклоочистителей (во время осадков), с негорящими фарами и задними габаритами (в темное время суток), не пристегнутым ремнем безопасности. Также баллы дадут за превышение скорости, невыполнение сигналов светофора или регулировщика, нарушение маневрирования или обгона.

В этих случаях 1 штрафной балл начисляется за административный проступок, 2 — за значительное административное правонарушение, 3 — за грубое административное правонарушение. Списываться же они будут по истечении одного года с момента их начисления. То есть, если вы первый раз нарушили ПДД 1 мая 2020 года, то спишутся все набранные вами за это время штрафные баллы 1 мая 2021 года. При этом, суммарное накопление десяти и более штрафных баллов в течение года влечет лишение права управления автомобилем на шесть месяцев.

Это не карательные, а профилактические, превентивные меры:

Как отметил заместитель начальника УГАИ МОБ УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Денис Рахатко:

— Главная цель не лишить автолюбителей прав, а, наоборот, напомнить — если будут игнорировать ПДД, насобирают недопустимое количество баллов и могут лишиться водительского удостоверения. Введение бальной системы нацелено воздействовать на систематических нарушителей. Рядовых водителей, допускающих по невнимательности одно-два нарушения в год, изменения не коснутся. Акцент на тех водителей, которые умышленно, зачастую пренебрежительно относятся к соблюдению ПДД, и допускают 10-15 нарушений в течение года.

Система будет работать поэтапно: при нуле баллов за административный проступок начисляется один балл, затем идет начисление со штрафом, при наборе от шести и более баллов –будет применяться повышенная санкция (штраф по максимуму). Если же водитель насобирает 10 баллов и более, его ждет лишении прав на шесть месяцев.

Денис Рахатко отметил: — за нарушение ПДД, которые не влияют на безопасность, баллы начисляться не будут. Это, к примеру, использование регистрационных номеров неустановленного образца, управление автомобилем без страховки, выбрасывание мусора из транспортного средства и ряд других. Также баллы планируется не начислять на нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств.

Скорость

К вопросу расширения технических возможностей относится и фиксация средней скорости. Так, сейчас превышение может устанавливаться по этой величине на определенном участке. При этом среднее значение определяется путем деления, пройденного транспортным средством расстояния на время, затраченное им на преодоление данного участка.

— Многие привыкли к камерам фотофиксации: снижают скорость, а после ее проезда снова набирают разгон. Если это в пределах населенного пункта или около школы, такие действия не безопасны. Важна скорость на всем этом стратегическом участке, а не в конкретной точке (только около пешеходного перехода). Ведь люди порой могут переходить дорогу дальше установленного места. Введение средней скорости разумно в целях безопасности.

Нетрезвые водители

Ужесточились санкции для автолюбителей, которые управляют ТС подшофе. Появилась и дифференцированная ответственность. Так, санкция для лиц, которые ведут машину в состоянии алкогольного опьянения, при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно, — штраф в сто базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Свыше 0,8 промилле — штраф в размере двухсот базовых величин с лишением на пять лет. При этом нижний порог не изменится, он останется 0,3 промилле.

Главная и основная цель изменений в законодательстве – привитие навыков соблюдения Правил дорожного движения, чтобы сохранить жизни и здоровье граждан!

Группа по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома.