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Кейп (среднее между пальто и плащом) - идеально для прохладных вечеров

30.05.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Антиобраз

Кейп - это отличная история для дождливых дней и прохладных вечеров. Но эту модную верхнюю одежду нужно грамотно использовать. Накинуть его на майку и джинсы - это плохая идея. Он не работает со спортивными вещами. Усугубляет ситуацию крупный рюкзак и яркие кроссовки. В итоге  ни грамма изящества. А ведь кейп - это история про женственность и утонченность.

Что в тренде?

Эта уютная вещица из гардероба Красной Шапочки, Шерлока Холмса и тех, кто следит за модой. Кейп - что-то среднее между пальто и плащом, накидка с прорезями или укороченными рукавами и скроенной линией плеча.

В таком одеянии чувствуешь себя особенной, осанка сама собой становится королевской.

Клетка, серый, синий, черный, бежевый - самые распространенные расцветки кейпа. Но вполне можно порадовать себя неклассической накидкой, например, белой или желтой или ультрамодным кейпом с фантазийным декором.

Трендовый образ № 1

А здесь уже кейп в своем амплуа. Мы видим перед собой леди. Первым слоем идет длинное трикотажное платье, затем сам кейп. А сверху добавляем кашемировый платок с тонкой изящной отделкой. Серый монохром плюс многослойность - все это актуально в этом сезоне. Приправляем все вкусными аксессуарами - это длинные кожаные перчатки бутылочного цвета и сумка-мешок. А крупные блестящие серьги уравновешиваются ботинками в мужском стиле серебристого цвета. Получаем дорогой и презентабельный образ.

Трендовый образ № 2

Кейп может подружиться с джинсами, но они должны быть больше похожи на брюки, чем на рабочую одежду.

В этом образе опять преобладает благородный серый цвет: это и кейп, и джинсы, и сумка, и ботинки. Акцент делаем мятной блузой свободного кроя. Сила образа еще и в игре фактур. Кашемир, шелк, деним, кожа усложняют и дополняют друг друга. Образ в духе кейпа, полный достоинства и изысканного стиля. 

Модные выводы

Кейп, небрежно наброшенный поверх простой майки и узких джинсов,  - печальная и непривлекательная картина. А на многослойный серый тотал-лук хочется смотреть и смотреть. Образ дополняют роскошные детали: длинные перчатки, объемные серьги.

Широкая шелковая блуза цвета мяты и брюки из денима актуального фасона - отличная компания для модного кейпа.

 
 
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Антиобраз Кейп - это отличная история для дождливых дней и прохладных вечеров. Но эту модную верхнюю одежду нужно грамотно использовать. Накинуть его на майку и...
 
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