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Абитуриенты смогут удаленно получить справку о состоянии здоровья
29.05.2020 17:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАбитуриенты смогут удаленно получить медсправку для поступления - постановление Минздрава вступило в силу сегодня. Документ выдадут по результатам медицинских данных и осмотра за последние 12 месяцев, но только при достаточности сведений.
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Абитуриенты смогут удаленно получить медсправку для поступления - постановление Минздрава вступило в силу сегодня. Документ выдадут по результатам медицинских...
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