Суд освободил от уголовной ответственности обвиняемую в подлоге в документах по заводу АКБ под Брестом

Источник материала: Tut.by

29 мая в Бресте завершилось рассмотрение уголовного дела брестчанки Юлии Яковчик. Женщина обвинялась в том , что вносила в протокол ложные сведения о соблюдении аккумуляторным заводом законодательства об охране окружающей среды, пишет «Брестская газета» .





Согласно материалам уголовного дела, Яковчик, занимая руководящую должность в Брестской областной лаборатории аналитического контроля ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области окружающей среды», дважды в разное время внесла заведомо ложные сведения и записи в протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды, подтверждающие факт соблюдения аккумуляторным заводом ООО «АйПауэр» законодательства Беларуси об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.

Во время заседания 29 мая суд допрашивал обвиняемую дистанционно, при помощи вайбера. Остальные участники процесса были в зале.

Адвокат Яковчик зачитала ходатайство, в котором обвиняемая просила применить к ней закон «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», который вступил в силу 22 мая 2020 года. По закону, среди тех, кто освобождается от уголовной ответственности, — беременные женщины.

Адвокат предоставил справки о том, что Юлия Яковчик находится в положении и состоит на учете по беременности в поликлинике.

Гособвинитель и судья поинтересовалась у обвиняемой: настаивает ли она на амнистии с учетом того, что применение этого закона — это не оправдательный приговор (в случае, если бы Яковчик не признавала вину), а просто прекращение производства по уголовному делу. Женщина ответила, что настаивает.

После перерыва суд вынес вердикт: производство по уголовному делу в отношении Юлии Яковчик прекратить и освободить ее от уголовной ответственности. С банковских счетов женщины будет снят арест, а сама она освобождена от подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, рассмотрение дела Яковчик началось 14 февраля 2020 года, однако в тот день обвиняемая в суд не пришла — адвокат сообщила, что ее подзащитная находится в больнице. Ситуация повторилась и 20 марта. Адвокат попросила отложить рассмотрение дела до выздоровления подзащитной.

Санкции ч. 1 ст. 427 УК предусматривают штраф или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на тот же срок, или лишение свободы на срок до двух лет.