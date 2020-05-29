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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самые актуальные и важные темы уходящей недели в "Клубе редакторов" Как вирус уложил на больничную койку мировую экономику? И что теперь делать с этим пациентом? Решают и целые государства, и руководители ведущих СМИ нашей страны. ...

Как вирус уложил на больничную койку мировую экономику? И что теперь делать с этим пациентом? Решают и целые государства, и руководители ведущих СМИ нашей страны.Какие они - эффективные меры поддержки? Что на самом деле кроется за популярными жестами по раздаче денег в Западной Европе? Обсудим подробно. А также в центре дискуссии главная политическая кампания Беларуси. Откуда летят стрелы критики и куда ведут призывы популистов?Только самые актуальные и важные темы уходящей недели. Смотритепосле "Панорамы".