ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Самые актуальные и важные темы уходящей недели в "Клубе редакторов"

30.05.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Как вирус уложил на больничную койку мировую экономику? И что теперь делать с этим пациентом? Решают и целые государства, и руководители ведущих СМИ нашей страны.

Какие они - эффективные меры поддержки? Что на самом деле кроется за популярными жестами по раздаче денег в Западной Европе? Обсудим подробно. А также  в центре дискуссии главная политическая кампания Беларуси. Откуда летят стрелы критики  и куда ведут призывы популистов?

Только самые актуальные и важные темы уходящей недели. Смотрите "Клуб редакторов" после "Панорамы".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как вирус уложил на больничную койку мировую экономику? И что теперь делать с этим пациентом? Решают и целые государства, и руководители ведущих СМИ нашей страны. ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Поддержка молодых и перспективных в проекте "На контроле Президента"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
30.05.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика