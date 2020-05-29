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Самые актуальные и важные темы уходящей недели в "Клубе редакторов"
30.05.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак вирус уложил на больничную койку мировую экономику? И что теперь делать с этим пациентом? Решают и целые государства, и руководители ведущих СМИ нашей страны.
Какие они - эффективные меры поддержки? Что на самом деле кроется за популярными жестами по раздаче денег в Западной Европе? Обсудим подробно. А также в центре дискуссии главная политическая кампания Беларуси. Откуда летят стрелы критики и куда ведут призывы популистов?
Только самые актуальные и важные темы уходящей недели. Смотрите
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Как вирус уложил на больничную койку мировую экономику? И что теперь делать с этим пациентом? Решают и целые государства, и руководители ведущих СМИ нашей страны. ...
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