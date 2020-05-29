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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поддержка молодых и перспективных в проекте "На контроле Президента" Около 60 тысяч белорусских рублей направлено из спецфонда Президента на поддержку талантливой молодежи. По решению совета фонда финансовую помощь получит сотня...

Около 60 тысяч белорусских рублей направлено из спецфонда Президента на поддержку талантливой молодежи. По решению совета фонда финансовую помощь получит сотня одаренных ребят, а также 5 коллективов. Соответствующее распоряжение Глава государства подписал накануне. Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, циркового, изобразительного и других видов искусств. Всего же в этом году направят свыше 700 тысяч рублей юным талантам. Еще более миллиона выделят из спецфонда Президента на поддержку будущей научной элиты страны - одаренных учащихся и студентов.Кто они - современные белорусские гении? Как государство ведет поиск и поддерживает молодых и перспективных? Какие бонусы дает звание лауреата спецфонда Президента? Об этом и не только в новой серии проекта. "Поддержка талантливой и одаренной молодежи". Смотрите завтра сразу после "Панорамы" на