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Поддержка молодых и перспективных в проекте "На контроле Президента"

29.05.2020 22:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Около 60 тысяч белорусских рублей направлено из спецфонда Президента на поддержку талантливой молодежи. По решению совета фонда финансовую помощь получит сотня одаренных ребят, а также 5 коллективов. Соответствующее распоряжение Глава государства подписал накануне.  Поощрениями фонда  отмечены победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей  в области музыкального, хореографического, циркового, изобразительного и других видов искусств. Всего же в этом году направят свыше 700 тысяч рублей юным талантам. Еще более миллиона  выделят из спецфонда Президента на поддержку будущей научной элиты страны - одаренных учащихся и студентов.

Кто они - современные белорусские гении? Как государство ведет поиск и поддерживает молодых и перспективных? Какие бонусы дает звание лауреата спецфонда Президента? Об этом и не только  в новой серии проекта "На контроле Президента". "Поддержка талантливой и одаренной молодежи". Смотрите завтра  сразу после "Панорамы"  на "Беларусь 1".

 
 
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Около 60 тысяч белорусских рублей направлено из спецфонда Президента на поддержку талантливой молодежи. По решению совета фонда финансовую помощь получит сотня...
 
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