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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так LWO и Белинвестбанк запустили оплату по QR в общественном транспорте Новополоцка Более 10 тысяч электронных билетов с помощью QR-кода для проезда в общественном транспорте ежедневно покупают белорусы. Сегодня инновационная технология стала...

Более 10 тысяч электронных билетов с помощью QR-кода для проезда в общественном транспорте ежедневно покупают белорусы. Сегодня инновационная технология стала доступна и в Новополоцке, благодаря мобильному платежному сервису "Оплати" от резидента Парка высоких технологий компании LWO и Белинвестбанка. Покупка и проверка smart-билетов - только одна из многочисленных возможностей этого приложения. Сервис постоянно развивается, в том числе и в рамках проекта "Оплати. Транспорт". Почему это удобно, выясняла Виктория Антоненкова.Новым технологиям рады и в автопарке. Здесь уже просчитали экономику инновации - выгодно! 21 городской маршрут обслуживают почти сотня автобусов. В день они перевозят порядка 43 тысяч пассажиров. С этого дня приобрести билет в электронном виде можно на некоторых автобусах маршрутов № 4, 7, 8 и 9.Оплата проезда по QR от "Оплати" - весьма востребована и доступна жителям всех областных и восьми райцентров. Новополоцк уже 13-й город страны, подключенный к этой системе.Приложение "Оплати" - отечественная разработка резидента ПВТ компании LWO и Белинвестбанка. Это не просто инструмент для покупки билетов, а целая система с огромным функционалом и неограниченными возможностями. Оплатить через ЕРИП, рассчитаться за покупки в магазинах, в кафе, передать деньги контакту из записной книги - все это без процентов и комиссий независимо клиентом какого банка являетесь. Сейчас "Оплати" пользоваться особенно выгодно. Проходит рекламная игра "Зеленый конверт". Если коротко, то чем больше денег на счете, тем весомее может быть выигрыш.Сегодня жителям Новополоцка предоставили возможность приобретать не только smart-билеты на одну поездку, но и электронные проездные. Разработчики "Оплати" - как любой бизнес гибко реагируют на просьбы, пожелания и потребности, внедряя оплату на транспорте в разных городах. Кому-то установят систему "Контролер", где-то организуют продажу проездных.Сервис "Оплати" бесплатный. Его можно скачать его в App Store или Play Market и совершать все операции без комиссии.