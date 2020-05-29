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LWO и Белинвестбанк запустили оплату по QR в общественном транспорте Новополоцка
29.05.2020 22:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБолее 10 тысяч электронных билетов с помощью QR-кода для проезда в общественном транспорте ежедневно покупают белорусы. Сегодня инновационная технология стала доступна и в Новополоцке, благодаря мобильному платежному сервису "Оплати" от резидента Парка высоких технологий компании LWO и Белинвестбанка. Покупка и проверка smart-билетов - только одна из многочисленных возможностей этого приложения. Сервис постоянно развивается, в том числе и в рамках проекта "Оплати. Транспорт". Почему это удобно, выясняла Виктория Антоненкова.
Андрей Туронок, начальник центра банковских услуг № 605 ОАО "Белинвестбанк" г. Новополоцка: "Сканирую наклейку - и у меня сразу же появляется "оплатить" поездку. Я оплачиваю поездку. Здесь есть пунктик "приобретенные билеты". Я их предъявляю контролеру - без проблем. Время, видна дата".
Новым технологиям рады и в автопарке. Здесь уже просчитали экономику инновации - выгодно! 21 городской маршрут обслуживают почти сотня автобусов. В день они перевозят порядка 43 тысяч пассажиров. С этого дня приобрести билет в электронном виде можно на некоторых автобусах маршрутов № 4, 7, 8 и 9.
Иван Ращинский, директор автопарка № 6 г. Новополоцка: "Для предприятия ясно, что издержки на такого рода сопровождение гораздо меньше, чем более устоявшиеся способы проезда, как компостеры, валидаторы. Поэтому мы заинтересованы в продвижении продукта. И планируем весь подвижной состав, который работает в Новополоцке, перевести на такую систему оплаты проезда".
Оплата проезда по QR от "Оплати" - весьма востребована и доступна жителям всех областных и восьми райцентров. Новополоцк уже 13-й город страны, подключенный к этой системе.
Олеся Усовская, жительница г. Новополоцка: "Я попробовала сама. Это быстро очень, это удобно, это опять же позволяет не носить с собой наличные деньги, не стоять в очереди за талончиками. Не быть привязанным к работе киосков".
Приложение "Оплати" - отечественная разработка резидента ПВТ компании LWO и Белинвестбанка. Это не просто инструмент для покупки билетов, а целая система с огромным функционалом и неограниченными возможностями. Оплатить через ЕРИП, рассчитаться за покупки в магазинах, в кафе, передать деньги контакту из записной книги - все это без процентов и комиссий независимо клиентом какого банка являетесь. Сейчас "Оплати" пользоваться особенно выгодно. Проходит рекламная игра "Зеленый конверт". Если коротко, то чем больше денег на счете, тем весомее может быть выигрыш.
Кирилл Талейко, замдиректора компании LWO: "По этой акции будет еженедельно розыгрыш 20 призов. В акции будут участвовать те, у кого на кошельке будет 50 рублей и более. И кто сделает какое-то действие с "Оплати".
Сегодня жителям Новополоцка предоставили возможность приобретать не только smart-билеты на одну поездку, но и электронные проездные. Разработчики "Оплати" - как любой бизнес гибко реагируют на просьбы, пожелания и потребности, внедряя оплату на транспорте в разных городах. Кому-то установят систему "Контролер", где-то организуют продажу проездных.
Сервис "Оплати" бесплатный. Его можно скачать его в App Store или Play Market и совершать все операции без комиссии.
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Более 10 тысяч электронных билетов с помощью QR-кода для проезда в общественном транспорте ежедневно покупают белорусы. Сегодня инновационная технология стала...
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