ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сирингарий - самая привлекательная для посетителей экспозиция ботанического сада в мае

30.05.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В мае, в период цветения сирени, сирингарий  становится самой красочной и привлекательной для посетителей экспозицией ботанического сада.

А знаете ли вы, почему аромат сирени называют "плывущими воспоминаниями".  Ученые доказали, что запах сирени наиболее сильно воздействует на тот участок головного мозга, где находятся наша долговременная память и эмоции. Кроме того, кусты сирени стерилизуют воздух в радиусе 20 км, имеют лечебные свойства, таким образом, хранят наше здоровье и, конечно,  хорошее настроение.   

Наталья Македонская, куратор коллекции сирени Центрального ботанического сада: "Мы ж прагматики, нам все время хочется какой-то пользы. Сирень - растение очень полезное, у нее соцветия выделяют фитонциды. А ароматические масла успокаивают нас, дают возможность насладиться жизнью.  И помимо той гаммы сиреневой, не возбуждающей, да, окрас. И запах, и облик, все способствует нашему здоровью". 

В ботаническом саду представлены свыше двух сотен сортов сирени обыкновенной. В составе коллекции есть сорта селекционеров России, Украины, Германии, Нидерландов, США и Канады и 23 сорта собственной селекции Центрального ботанического сада, но основу коллекции составляют классические сорта французской селекции Лемуан.

Татьяна, завсегдатай ботанического сада: "А у меня дачи нету, поэтому прихожу сюда с большим удовольствием.  Прихожу очень часто. За сиренью прихожу. Это прекрасный вариант".

"Бюффон", "Ассисипи", "Фенелон", "Мулатка"… Несмотря на   завершение официального фестиваля сирени в ботаническом саду, она продолжает кружить голову умопомрачительным, волшебным ароматом и чудесной красотой.

Наталья Македонская, куратор коллекции сирени Центрального ботанического сада: "В этом году нам повезло с холодной погодой и повезло сирени, поскольку, она может нас радовать ни одну неделю цветения сирени, а три недели. Т .е. она сейчас, как в холодильнике. Медленно, потихоньку сохраняет свои декоративные качества, аромат для нас, чтобы у нас было время прийти и полюбоваться. А еще в этом году такая удивительная способность у растения радовать нас своим окрасом. Окраска лиловая очень насыщенная. Она обусловлена пигментом тицианом, который, как бы приноравливает растение к конкретной среде обитания". 

Осталось добавить, в этом году, учитывая сложившиеся объективные обстоятельства, традиционные встречи с научными  сотрудниками ботанического сада и консультации   куратора коллекции сирени кандидата биологических наук Натальи Викторовны Македонской  проходят в режиме онлайн.   Связаться  можно через социальные сети или сайт ботанического сада. Не упустите удивительное и восхитительное время цветения сирени в ботаническом саду.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мае, в период цветения сирени, сирингарий  становится самой красочной и привлекательной для посетителей экспозицией ботанического сада. А знаете ли вы, почему...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте пассажир дал таксисту сувенирные 200 евро и получил сдачу реальными деньгами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
30.05.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика