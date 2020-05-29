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Сирингарий - самая привлекательная для посетителей экспозиция ботанического сада в мае
30.05.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ мае, в период цветения сирени, сирингарий становится самой красочной и привлекательной для посетителей экспозицией ботанического сада.
А знаете ли вы, почему аромат сирени называют "плывущими воспоминаниями". Ученые доказали, что запах сирени наиболее сильно воздействует на тот участок головного мозга, где находятся наша долговременная память и эмоции. Кроме того, кусты сирени стерилизуют воздух в радиусе 20 км, имеют лечебные свойства, таким образом, хранят наше здоровье и, конечно, хорошее настроение.
Наталья Македонская, куратор коллекции сирени Центрального ботанического сада: "Мы ж прагматики, нам все время хочется какой-то пользы. Сирень - растение очень полезное, у нее соцветия выделяют фитонциды. А ароматические масла успокаивают нас, дают возможность насладиться жизнью. И помимо той гаммы сиреневой, не возбуждающей, да, окрас. И запах, и облик, все способствует нашему здоровью".
В ботаническом саду представлены свыше двух сотен сортов сирени обыкновенной. В составе коллекции есть сорта селекционеров России, Украины, Германии, Нидерландов, США и Канады и 23 сорта собственной селекции Центрального ботанического сада, но основу коллекции составляют классические сорта французской селекции Лемуан.
Татьяна, завсегдатай ботанического сада: "А у меня дачи нету, поэтому прихожу сюда с большим удовольствием. Прихожу очень часто. За сиренью прихожу. Это прекрасный вариант".
"Бюффон", "Ассисипи", "Фенелон", "Мулатка"… Несмотря на завершение официального фестиваля сирени в ботаническом саду, она продолжает кружить голову умопомрачительным, волшебным ароматом и чудесной красотой.
Наталья Македонская, куратор коллекции сирени Центрального ботанического сада: "В этом году нам повезло с холодной погодой и повезло сирени, поскольку, она может нас радовать ни одну неделю цветения сирени, а три недели. Т .е. она сейчас, как в холодильнике. Медленно, потихоньку сохраняет свои декоративные качества, аромат для нас, чтобы у нас было время прийти и полюбоваться. А еще в этом году такая удивительная способность у растения радовать нас своим окрасом. Окраска лиловая очень насыщенная. Она обусловлена пигментом тицианом, который, как бы приноравливает растение к конкретной среде обитания".
Осталось добавить, в этом году, учитывая сложившиеся объективные обстоятельства, традиционные встречи с научными сотрудниками ботанического сада и консультации куратора коллекции сирени кандидата биологических наук Натальи Викторовны Македонской проходят в режиме онлайн. Связаться можно через социальные сети или сайт ботанического сада. Не упустите удивительное и восхитительное время цветения сирени в ботаническом саду.
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В мае, в период цветения сирени, сирингарий становится самой красочной и привлекательной для посетителей экспозицией ботанического сада. А знаете ли вы, почему...
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