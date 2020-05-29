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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сирингарий - самая привлекательная для посетителей экспозиция ботанического сада в мае В мае, в период цветения сирени, сирингарий становится самой красочной и привлекательной для посетителей экспозицией ботанического сада. А знаете ли вы, почему...

В мае, в период цветения сирени, сирингарий становится самой красочной и привлекательной для посетителей экспозицией ботанического сада.А знаете ли вы, почему аромат сирени называют "плывущими воспоминаниями". Ученые доказали, что запах сирени наиболее сильно воздействует на тот участок головного мозга, где находятся наша долговременная память и эмоции. Кроме того, кусты сирени стерилизуют воздух в радиусе 20 км, имеют лечебные свойства, таким образом, хранят наше здоровье и, конечно, хорошее настроение.В ботаническом саду представлены свыше двух сотен сортов сирени обыкновенной. В составе коллекции есть сорта селекционеров России, Украины, Германии, Нидерландов, США и Канады и 23 сорта собственной селекции Центрального ботанического сада, но основу коллекции составляют классические сорта французской селекции Лемуан."Бюффон", "Ассисипи", "Фенелон", "Мулатка"… Несмотря на завершение официального фестиваля сирени в ботаническом саду, она продолжает кружить голову умопомрачительным, волшебным ароматом и чудесной красотой.Осталось добавить, в этом году, учитывая сложившиеся объективные обстоятельства, традиционные встречи с научными сотрудниками ботанического сада и консультации куратора коллекции сирени кандидата биологических наук Натальи Викторовны Македонской проходят в режиме онлайн. Связаться можно через социальные сети или сайт ботанического сада. Не упустите удивительное и восхитительное время цветения сирени в ботаническом саду.