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В Бресте пассажир дал таксисту сувенирные 200 евро и получил сдачу реальными деньгами

29.05.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестчанин рассчитался с таксистом за поездку сувенирными евро, сообщает МВД.


Фото: МВД

39-летний таксист выехал на ночной вызов. По указанному адресу он подобрал клиента и доставил в нужное место. Пассажир сказал, что у него при себе только валюта и протянул водителю 200 евро. Таксист предупредил клиента, что у него нет сдачи — при себе у него из наличных было всего 290 рублей. Пассажира такой обменный курс устроил. Он взял у таксиста 290 рублей сдачи и ушел.

На следующий день потерпевший пришел в банк и попросил кассира проверить банкноту. Оказалось, что купюра сувенирная. Об этом таксист сообщил в милицию. Проводится проверка.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Сувенирные 200 евро таксист поменял клиенту на настоящие 290 рублей.
 
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