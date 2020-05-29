В Бресте пассажир дал таксисту сувенирные 200 евро и получил сдачу реальными деньгами

Источник материала: Tut.by

Брестчанин рассчитался с таксистом за поездку сувенирными евро, сообщает МВД .



Фото: МВД

39-летний таксист выехал на ночной вызов. По указанному адресу он подобрал клиента и доставил в нужное место. Пассажир сказал, что у него при себе только валюта и протянул водителю 200 евро. Таксист предупредил клиента, что у него нет сдачи — при себе у него из наличных было всего 290 рублей. Пассажира такой обменный курс устроил. Он взял у таксиста 290 рублей сдачи и ушел.

На следующий день потерпевший пришел в банк и попросил кассира проверить банкноту. Оказалось, что купюра сувенирная. Об этом таксист сообщил в милицию. Проводится проверка.