Запретить на один день - это даже не полумеры. Мнение о продаже алкоголя на выпускные и последние звонки

Источник материала: Tut.by

«Жэстачайшэ запрэціць» — метод, который кажется невероятно эффективным некоторым управленцам. Наверное, он бы работал, если бы люди были запрограммированными роботами, которые сразу же действуют по любой новой настройке в системе. К чему тут последние звонки и продажа алкоголя? Сейчас объясню.

В ситуации с запретом на продажу алкоголя цель — запретить конкретно употребление алкоголя. А так как запретить его употреблять задача невыполнимая, то запрещают превентивно — через ограничение продаж. Почему-то каждый год выпускников считают недостаточно хитрыми, чтобы придумать, как достать себе пару бутылок заранее.

Я не пропагандирую употребление алкоголя, а смотрю правде в глаза. В первую очередь запрет на продажу связан с подростками. Даже психотерапевты согласны с тем, что чем больше взрослые что-то запрещают, тем больше этого хочется. Не уверена, этим ли правилом руководствуются родители, но во многих классах к выпускному они сами покупают по 1−2 ящика вина на класс в придачу к накрытому столу. Чтоб и себе было что налить, и выпускникам — «пригубить». Естественно, заранее, а не в день запрета.

На употребление формальный запрет как бы уже и не распространяется.

Мне 23. Хоть многими этот возраст воспринимается практически как школьный, с моего выпускного прошло уже 7 лет. Но я его хорошо помню и, думаю, с тех пор ничего не изменилось. Подростки все еще умеют находить, где купить алкоголь без удостоверения личности, кого попросить приобрести нужное в магазине и как незаметно конфисковать бутылку из домашнего бара родителей. Не нужно думать, что они на такое не способны. Помните ситуацию, когда девушка принесла фляжку вместо клатча? Это стало мемом, но таких выдумок в загашнике у выпускников немало.