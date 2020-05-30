|
Запретить на один день - это даже не полумеры. Мнение о продаже алкоголя на выпускные и последние звонки
30.05.2020 10:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Жэстачайшэ запрэціць» — метод, который кажется невероятно эффективным некоторым управленцам. Наверное, он бы работал, если бы люди были запрограммированными роботами, которые сразу же действуют по любой новой настройке в системе. К чему тут последние звонки и продажа алкоголя? Сейчас объясню.
В ситуации с запретом на продажу алкоголя цель — запретить конкретно употребление алкоголя. А так как запретить его употреблять задача невыполнимая, то запрещают превентивно — через ограничение продаж. Почему-то каждый год выпускников считают недостаточно хитрыми, чтобы придумать, как достать себе пару бутылок заранее.
Я не пропагандирую употребление алкоголя, а смотрю правде в глаза. В первую очередь запрет на продажу связан с подростками. Даже психотерапевты
На употребление формальный запрет как бы уже и не распространяется.
Мне 23. Хоть многими этот возраст воспринимается практически как школьный, с моего выпускного прошло уже 7 лет. Но я его хорошо помню и, думаю, с тех пор ничего не изменилось. Подростки все еще умеют находить, где купить алкоголь без удостоверения личности, кого попросить приобрести нужное в магазине и как незаметно конфисковать бутылку из домашнего бара родителей. Не нужно думать, что они на такое не способны. Помните ситуацию, когда девушка принесла фляжку вместо клатча? Это стало мемом, но таких выдумок в загашнике у выпускников немало.
Именно подростки ждут своего выпускного 11 лет и каждый год читают новости: в дни последних звонков и выпускных алкоголь не продают. Разовый запрет настолько предсказуем и традиционен, что обойти его проще простого: достаточно затариться необходимым в марте, апреле или даже в начале мая и просто ждать. Единственные, кто страдает 30 мая, это люди, которые не помнят об этом запрете в виду отсутствия в семье детей-выпускников и наивно идут в магазин. То есть обходят запрет как раз те, на кого он направлен.
В целом движение к снижению потребления в Беларуси есть: например, по сравнению со
Оценить, что именно повлияло на такой всплеск потребления в 2010 году сложно. Впрочем, как и то, что случилось за период 2010—2018. Власти
В странах с регулярными ограничительными мерами мы хотя бы видим какую-никакую стабильность в цифрах. Например, за 2005, 2010 и 2018 годы в Швеции на человека выходило по 6,6, 9,2 и 9,2 литра соответственно. В Норвегии — по 6,4, 7,7 и 7,5. Скандинавская идея заключается в том, что частных алкогольных магазинов не бывает — отрасль контролируется государством. Поэтому акций, скидок тоже быть не может. Плюс — магазины закрыты по ночам и воскресеньям.
С тем, настолько это работает, можно спорить: по сравнению с 2005 годом потребление в скандинавских странах все равно выросло. Да и, например, в Литве, которая применила часть похожих ограничений, уже
Тем не менее, единичные «дни трезвости» и «профилактическая антиалкогольная акция» тоже, видимо, не очень эффективны: они проводились и в 2010, и в 2016 годах, когда статистика ВОЗ была значительно выше, чем сейчас.
Особенно забавно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запретить на один день - это даже не полумеры. Мнение о продаже алкоголя на выпускные и последние звонки
Традиционно на последние звонки в Беларуси ограничивают продажу алкогольных напитков. В этом году - только в некоторых регионах страны. Но, может быть, пора...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)