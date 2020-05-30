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Ущерб - больше миллиона. Узнали, за что судят любимого коллективом директора «Витебскмясомолпрома»
30.05.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Горецкого района рассматривают уголовное дело о коррупции на «Витебскмясомолпроме» с суммой ущерба почти 1 млн 78 тыс. рублей. На скамье подсудимых — трое: гендиректор «Витебскмясомолпрома» Валерий Касперович, его бывший заместитель Виктор Славецкий и директор частного предприятия «Витебскторг» Михаил Славецкий, двоюродный брат Виктора. По мнению следствия, все трое создали подконтрольные им частные фирмы-посредники между «Витебскмясомолпромом» и сельхозпредприятиями, через которые «прогоняли» деньги и товары, получая с этого дивиденды. Из-за этой схемы работы «Витебскмясомолпром» недополучил прибыль. Все трое категорически отрицают свою вину.
Что случилось
28 января 2019 года в Витебске на территории ОАО «Витебскмясомолпром» ОМОН
Коллектив ОАО «Витебскмясомолпром»
Тогда работники сообщили главе государства, что не верят в виновность своего директора. Что под его руководством сотрудники трех предприятий — «Витебскмясомолпром», «Витебские продукты» и картонажно-полиграфический комбинат — не знают, что такое задержки зарплаты, а сама она в среднем составляет более 500 долларов. Работники просили президента, пока идет следствие, вернуть их директора на работу, изменив ему меру пресечения (Касперович находился в СИЗО).
«Его пришли и просто забрали из рабочего кабинета. Провели обыск в его машине (где ничего не нашли), а в однокомнатной квартире, где он проживал, нашли старенький ноутбук и 960 долларов», — писали сотрудники.
Уже 5 апреля на предприятии получили ответ из Администрации президента. Ее тогдашняя глава Наталья Кочанова сообщила, что глава государства дал поручение до 20 апреля разобраться в вопросе о задержании Касперовича.
30 апреля на предприятие приехал генпрокурор Александр Конюк. Он сообщил работникам, что Валерия Касперовича на работу не вернут и что он и дальше будет находиться под стражей.
Обстоятельства задержания Касперовича TUT.BY пытался выяснить в СК, однако никаких комментариев, кроме, собственно, еще одного сообщения о факте задержания за взятку, мы тогда не получили.
После новостей о том, как шло расследование по уголовному делу
13 ноября Могилевский областной суд
Суд постановил вернуть дело генпрокурору, так как посчитал вопрос отвода следователя неразрешенным. Рассмотрение дела прекратили — до устранения препятствий. Касперовича и Славецких снова поместили в СИЗО.
20 января 2020-го работники «Витебскмясомолпрома» снова — уже в третий раз —
В тот раз работники привели еще и такой аргумент: госэкспертиза показала, что гендиректор не нанес ущерба предприятию. Более того, оно еще и получило прибыль.
А через неделю после этого письма — 28 января, ровно через год после задержания, Валерий Касперович приехал из СИЗО домой в Витебск — под
А в мае работники «Витебскмясомолпрома» обратились к президенту
«Аудиторское заключение и заключение экспертизы Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь РУП «Белсудэкспертобеспечение» также указывают на отсутствие нанесения вреда, ущерба и каких-либо нарушений со стороны нашего руководителя. Облисполком в своем письме в адрес судьи… также указывает, что Валерий Касперович действовал исключительно в интересах своего предприятия и что за время его работы в должности руководителя ОАО «Витебскмясомолпром» оно достигло наилучших финансово-экономических показателей», — сообщили президенту работники.
«Разрешите работать — не на что жить»
В суде Касперович и Славецкие ходатайствовали об изменении меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде и попросили суд разрешить выйти на работу. Обвиняемые аргументировали это тем, что они не нарушали режим домашнего ареста, что жить буквально не за что, а еще приходится ездить в суд в Горки.
Валерий Касперович и его защита подчеркнули, что за него поручились чиновники из облисполкома, Минсельхозпрода. И что разрешение дать ему работать — вопрос экономический для всего региона, учитывая масштаб работы «Витебскмясомолпрома».
Ситуация Виктора Славецкого вообще похожа на сюжет фильма. Под домашним арестом он должен находиться в квартире, которая принадлежит ему, но которую он оставил бывшей жене и своей малолетней дочери. Отношения у них, мягко говоря, не ладятся. И милиционеры, которые сопровождали Виктора под домашний арест, по словам защиты, стали свидетелями скандала, который устроила бывшая супруга.
Виктор переживает, что из-за напряженных отношений между взрослыми страдает дочь. А в это время его нынешняя жена с его годовалым сыном живут на съемной квартире на пособие по уходу за ребенком. Сын родился, пока Виктор был в СИЗО, и в его воспитании он не может принимать участие сейчас. Кроме того, Виктор подчеркнул, что смена домашнего ареста на подписку о невыезде даст ему возможность работать и платить алименты.
— А ваша нынешняя жена разве не проходит свидетелем по делу? — поинтересовался судья.
— Я не видел списка свидетелей, — ответил Виктор Славецкий.
Как позже выяснилось, его жена, в девичестве Соловьева, и правда является свидетелем по рассматриваемому делу — она была бухгалтером «Витебскторга». А брак они заключили 20 марта 2020 года.
Двоюродный брат Виктора Михаил Славецкий сказал, что из-за невозможности работать он «на грани физического выживания»:
— Нужно покупать еду, оплачивать коммунальные услуги, приезжать в суд, в конце концов. Я не нарушал домашний арест. Можно же установить такие условия, при которых я смогу работать, а милиция — контролировать мое местонахождение.
Суд принял сторону гособвинения и отклонил все ходатайства. Он аргументировал это тем, что меру пресечения им уже смягчили — с СИЗО на домашний арест. Что смысл домашнего ареста — изолировать обвиняемых от общества, чтобы они в том числе не могли «оказать незаконное влияние» на кого-либо из участников процесса. Что не находиться под домашним арестом обвиняемые не могут, а жена Виктора Славецкого — свидетель по делу. Так что оснований для удовлетворения ходатайств суд не увидел.
Так что же сделали обвиняемые: версия следствия
Валерий Касперович возглавляет «Витебскмясомолпром» с мая 2014 года. Виктор Славецкий был его заместителем по коммерческим вопросам с декабря 2015 года, в октябре 2018-го он уволился и оформил ИП. А двоюродный брат Виктора Михаил Славецкий был коммерческим директором «Витебскторга» с мая 2018-го
Обвиняемые сговорились и создали подконтрольные им субъекты хозяйствования, чтобы получать с них дивиденды, считает следствие. Тем самым они перенаправили денежные потоки с «Витебскмясомолпрома» и нанесли предприятию ущерб в размере почти 1 млн 78 тыс. рублей — на такую сумму оценили размер недополученной прибыли.
С января 2018-го в течение года Касперович, по мнению следствия, «умышленно совершил действия, явно выходящие за пределы прав и полномочий, представленных ему по службе, хотя и входящих в его компетенцию, но которые допустимы лишь при определенных условиях, отсутствующих в данном случае, совершенные в корыстной и иной личной заинтерсованности».
«Витебскмясомолпром» снабжал средствами защиты растений сельхозпредприятия региона. Последние были в тяжелом экономическом положении — у них не было оборотных средств и они не могли делать закупки. Этим положением и воспользовались обвиняемые.
Они создали подконтрольные им фирмы, через которые продавали сельхозпредприятиям средства защиты растений с длительными рассрочками или взамен на мясную и молочную продукцию. Полученные деньги приносили обвиняемым дивиденды, как и продажа полученной мясомолочной продукции, которой сельхозпредприятия рассчитывались, не имея денег.
Так в феврале 2018 года Касперович и Виктор Славецкий договорились с директором и учредителем фирмы оптовой торговли «СиАйЭс Трейд плюс» Семенчуком — он в деле является ключевым свидетелем со стороны обвинения и написал явку с повинной — создать новое юрлицо.
Также Касперович дал указание председателю наблюдательного совета «Витебскмясомолпрома» созвать акционеров и проголосовать по поводу создания нового юрлица. Эту идею он озвучил и на производственном совещании 1 марта 2018 года в Витебском облисполкоме, где объяснил всем, в том числе главе области — тогда им был Николай Шерстнев, — что новое юрлицо нужно создать для обеспечения окупаемости инвестпроекта. А именно — строительства свиноводческого репродуктора на 5 тыс. голов с комбикормовым цехом и зернохранилищем в деревне Горяны Оршанского района.
Следствие заявляет, что собрание акционеров прошло формально, а Шерстнев позже дал показания, что разрешение облисполкома на создание нового юрлица в общем-то не требовалось. Тем не менее, в апреле 2018 года появилось ЗАО «Витебскмясомолторг», в котором 40% доли было «Витебскмясомолпрома», а 60% — «СиАйЭс Трейд плюс». Михаил Славецкий был ее коммерческим директором.
Обвиняемые после «явно превысили полномочия», выдвинув Семенчукову требования передать полностью управление новой организацией «Витебскмясомолпрому». Тот согласился — на 2 года. Причем его фирма по-прежнему оставалась одним из поставщиков, с которыми заключала контракты уже новая организация и продавала товар сельхозпредприятиям. А управляли ей по сути «Витебскмясомолпром» с Касперовичем и Славецкими.
Торговля шла через «Витебскмясомолторг» «стабильно, в больших объемах и по выгодным ценам», а потому через новую организацию и шли «основные денежные потоки», принося дивиденды. В цепочке участвовал и «Витебскмясомолпром», предоставляя «объемную скидку» посреднику — «Витебскмясомолторгу».
Затем Касперович и Славецкие без участия «СиАйЭс Трейд плюс» создали еще одну фирму-посредника — «Витебскторг». Номинальным учредителем и директором ее стала знакомая обвиняемых Маковская. По мнению следствия, она не принимала никаких решений — лишь ставила свою подпись на документах. Управлял же деятельностью фирмы Виктор Славецкий.
А в октябре 2019-го Михаил Славецкий выкупил 100% доли предприятия у Маковской. Виктор уволился с «Витебскмясомолпрома», зарегистрировался как ИП и заключил уже в этом статусе с бывшим нанимателем договор. Фактически же Виктор Славецкий по-прежнему выполнял обязанности первого зама Касперовича и коммерческого директора «Витебскмясомолпрома». С той лишь разницей, что зарплату получал в 3 раза выше.
Что касается взяток, то их Касперович и Славецкие получили от Семенчукова с февраля по октябрь 2018 года на общую сумму 169 тыс. 317,7 рублей. Взятки были как в денежном выражении, так и в виде 30%-ной доли в уставном фонде «СиАйЭс Трейд Плюс», которую Семенчуков передал Михаилу Славецкому.
Братьев Славецких также обвиняют в нескольких эпизодах незаконной охоты с 2012 по 2018 годы, а именно в незаконной добыче нескольких особей занесенных в Красную книгу Беларуси рыси, барсука, одного бурого медведя, а также лося.
Следствие считает, что вину Касперовича и Славецких доказывают слова свидетелей, изъятые на предприятиях документы, записи прослушки телефонов обвиняемых, фото с охоты и др.
Защитник ходатайствовал о предоставлении доказательств главного факта, вокруг которого строится обвинение, — нанесении материального ущерба «Витебскмясомолпрому». Речь шла о том, что в материалах дела есть результаты экспертиз и проверок, которые показали, что экономические показатели предприятия, наоборот, выросли.
— Гособвинитель, вы готовы? — обратился к прокурору Исакову судья.
— Я все изложил, — ответил тот.
В слушании объявлен перерыв.
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На скамье подсудимых - трое: гендиректор «Витебскмясомолпрома» Валерий Касперович, его бывший заместитель Виктор Славецкий и директор частного предприятия...
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