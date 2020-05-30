ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Жодино мужчина убил напарника, чтобы не делиться с ним деньгами

30.05.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Завершено расследование по делу о гибели жителя Жодино. Убийцей оказался его напарник, который не хотел отдавать ему часть заработанных вместе денег. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.


Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

В лесополосе на окраине Жодино 24 декабря прошлого года было обнаружено тело 50-летнего мужчины с колото-резаными ранами. Подозрение следствия пало на 42-летнего напарника убитого. Выяснилось, что 18 декабря он по телефону назначил будущей жертве встречу, где должен был отдать 190 рублей — долю за выполнение работ по благоустройству на одном из участков в Минском районе, которые они выполняли вместе. Затем, под предлогом того, что его машина застряла в грязи, он заманил напарника на окраину города, где в ходе разгоревшейся ссоры ударил его несколько раз ножом. Потом мужчина оттащил тело в лесополосу, нанес еще несколько ударов, и скрылся.

Во время обыска дома у обвиняемого нашли патроны для спортивно-охотничьего оружия, на которые у него не было разрешения.

В данный момент мужчина находится под стражей, а материалы уголовного дела переданы в прокуратуру.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Убийство произошло в декабре прошлого года на окраине Жодино.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске вынесли приговор мужчине, который совершил разбойное нападение на квартиру брата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
30.05.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика