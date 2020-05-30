В Жодино мужчина убил напарника, чтобы не делиться с ним деньгами

Источник материала: Tut.by

Завершено расследование по делу о гибели жителя Жодино. Убийцей оказался его напарник, который не хотел отдавать ему часть заработанных вместе денег. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

В лесополосе на окраине Жодино 24 декабря прошлого года было обнаружено тело 50-летнего мужчины с колото-резаными ранами. Подозрение следствия пало на 42-летнего напарника убитого. Выяснилось, что 18 декабря он по телефону назначил будущей жертве встречу, где должен был отдать 190 рублей — долю за выполнение работ по благоустройству на одном из участков в Минском районе, которые они выполняли вместе. Затем, под предлогом того, что его машина застряла в грязи, он заманил напарника на окраину города, где в ходе разгоревшейся ссоры ударил его несколько раз ножом. Потом мужчина оттащил тело в лесополосу, нанес еще несколько ударов, и скрылся.

Во время обыска дома у обвиняемого нашли патроны для спортивно-охотничьего оружия, на которые у него не было разрешения.

В данный момент мужчина находится под стражей, а материалы уголовного дела переданы в прокуратуру.