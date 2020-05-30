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В Минске вынесли приговор мужчине, который совершил разбойное нападение на квартиру брата

30.05.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице вынесен приговор в отношении мужчины, который совершил разбойное нападение на квартиру своего брата. Об этом сообщила пресс-служба Минского городского суда.


Фото: www.fotokanal.com

Подсудимый обвинялся в произошедшем в ноябре прошлого года разбойном нападении на квартиру брата по улице Каменногорской, где в тот момент находились его несовершеннолетние племянники. У детей он угрозами пытался узнать, где хранится крупная сумма денег.

Мужчина хотел найти принадлежавшие хозяйке 22 800 долларов, которые, как он думал, она держит дома. Попав в квартиру, он при помощи угроз и физической силы, пытался выпытать у детей - 13-ти и 8-ми лет, где родители хранят деньги. Убедившись, что дети ничего не знают, нападавший заставил их позвонить маме и узнать место тайника. Как только ребенок рассказал по телефону о произошедшем, женщина обратилась в милицию. Так ничего и не добившись, преступник скрылся, прихватив с собой несколько недорогих вещей. В итоге его удалось найти и арестовать.

Мужчину признали виновным в разбое и приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима и штрафу в размере 100 базовых величин (2700 рублей).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Нападение произошло 18 ноября прошлого года. Как выяснилось в ходе расследования, разбой совершил 38-летний брат главы семейства. Он спланировал преступление заранее, во время нападения скрывал от племянников лицо и старался изменить голос, а после происшествия приехал по просьбе брата и даже помогал успокаивать детей.

 
 
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Разбойное нападение произошло в ноябре прошлого года на одну из квартир по улице Каменногорской.
 
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