На последний день весны объявили штормовое предупреждение

Источник материала: Tut.by

На 31 мая в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности — ожидается сильный ветер. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.



Фото: Reuters

«31 мая, в воскресенье, на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду», — предупредили синоптики.

Сильный ветер порывами до 15−20 м/с также ожидается в Минске и в Минской области.

Рекомендации МЧС при сильном ветре

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).