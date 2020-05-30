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На последний день весны объявили штормовое предупреждение

30.05.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 31 мая в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности — ожидается сильный ветер. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.


Фото: Reuters

«31 мая, в воскресенье, на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду», — предупредили синоптики.

Сильный ветер порывами до 15−20 м/с также ожидается в Минске и в Минской области.

Рекомендации МЧС при сильном ветре

  • Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.
  • Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  • Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  • Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

 
Теги: Минск
 
 
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На 31 мая в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности - ожидается сильный ветер.
 
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