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На последний день весны объявили штормовое предупреждение
30.05.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На 31 мая в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности — ожидается сильный ветер. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.
«31 мая, в воскресенье, на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду», — предупредили синоптики.
Сильный ветер порывами до 15−20 м/с также ожидается в Минске и в Минской области.
Рекомендации МЧС при сильном ветре
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На 31 мая в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности - ожидается сильный ветер.
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