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Важные события из жизни Гомельской области

30.05.2020 15:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Находки белорусских археологов, перезагрузка значительных спортивных объектов и экологические флешмобы на водоемах Полесья. Чем эта неделя запомнится жителям Гомельской области? О важных событиях из жизни региона  наш следующий дайджест.

Рассказывает Анна Ковалева:


В Гомеле в разгаре реконструкция городского бассейна


Перезагрузка значительного спортивного объекта. В Гомеле в разгаре реконструкция городского бассейна. Ввести в эксплуатацию его планируют летом. Спортивный комплекс построен в 1978 году. В нем начинал спортивный путь чемпион Европы, участник двух Олимпиад Евгений Цуркин. Это значительный объект инфраструктуры и для обычных горожан - любителей водных видов спорта и активного отдыха. За 40 лет  эксплуатации конструкционные элементы бассейна значительно пострадали. Износ выявила инспекция в 2018 году. Было принято решение о реконструкции. Сейчас завершают демонтажные работы. Идет замена кровельных перекрытий. На подходе отделочные работы. Открытие намечено на 1 августа.


В Гомельской области прошла акция "Чистый водоем"


Она существует с  2014 года и прошла в седьмой раз. Каждый год участники акции приводят в порядок около тысячи километров береговой линии водоемов. Кстати, по данным Белорусского  общества охотников и рыболовов,  объем мусора, что собирается с одного километра береговой линии, уменьшается каждый год. За три последних года эта цифра снизилась почти на четверть. Главные цели акции, кроме наведения порядка,  - привлечение внимания к проблеме загрязнения и экологическое воспитание населения.


Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля знакомит с богатством своих фондов


"Звонкий как стекло и блестящий як металл". Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля знакомит с богатством своих фондов. В новой экспозиции - предметы из коллекции художественного металла и стекла. Среди экспонатов посуда и украшения, часы и осветительные приборы, декоративные элементы интерьера и мебельная фурнитура. Кстати, стекло и металл из древности соседствовали в жизни человека и часто соединялись в одном предмете. Также на выставке можно узнать и о технологиях производства изделий, которым нужны огонь и высокие температуры.

 
Теги: Гомель
 
 
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Находки белорусских археологов, перезагрузка значительных спортивных объектов и экологические флешмобы на водоемах Полесья. Чем эта неделя запомнится жителям...
 
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