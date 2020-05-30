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В Гомеле в разгаре реконструкция городского бассейна





В Гомельской области прошла акция "Чистый водоем"





Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля знакомит с богатством своих фондов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Важные события из жизни Гомельской области Находки белорусских археологов, перезагрузка значительных спортивных объектов и экологические флешмобы на водоемах Полесья. Чем эта неделя запомнится жителям...

Находки белорусских археологов, перезагрузка значительных спортивных объектов и экологические флешмобы на водоемах Полесья. Чем эта неделя запомнится жителям Гомельской области? О важных событиях из жизни региона наш следующий дайджест.РассказываетПерезагрузка значительного спортивного объекта. В Гомеле в разгаре реконструкция городского бассейна. Ввести в эксплуатацию его планируют летом. Спортивный комплекс построен в 1978 году. В нем начинал спортивный путь чемпион Европы, участник двух Олимпиад Евгений Цуркин. Это значительный объект инфраструктуры и для обычных горожан - любителей водных видов спорта и активного отдыха. За 40 лет эксплуатации конструкционные элементы бассейна значительно пострадали. Износ выявила инспекция в 2018 году. Было принято решение о реконструкции. Сейчас завершают демонтажные работы. Идет замена кровельных перекрытий. На подходе отделочные работы. Открытие намечено на 1 августа.Она существует с 2014 года и прошла в седьмой раз. Каждый год участники акции приводят в порядок около тысячи километров береговой линии водоемов. Кстати, по данным Белорусского общества охотников и рыболовов, объем мусора, что собирается с одного километра береговой линии, уменьшается каждый год. За три последних года эта цифра снизилась почти на четверть. Главные цели акции, кроме наведения порядка, - привлечение внимания к проблеме загрязнения и экологическое воспитание населения."Звонкий как стекло и блестящий як металл". Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля знакомит с богатством своих фондов. В новой экспозиции - предметы из коллекции художественного металла и стекла. Среди экспонатов посуда и украшения, часы и осветительные приборы, декоративные элементы интерьера и мебельная фурнитура. Кстати, стекло и металл из древности соседствовали в жизни человека и часто соединялись в одном предмете. Также на выставке можно узнать и о технологиях производства изделий, которым нужны огонь и высокие температуры.