|
Социальные объекты Оршанского района переживают масштабную модернизацию
30.05.2020 17:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРегион должен стать притягательным для людей. Ведь там, где созданы все условия, хочется жить, работать, создавать крепкие семьи. Сейчас в регионе полным ходом идет обновление нескольких спортивных комплексов, творческие коллективы ждут открытия обновленного Дворца культуры, а жильцы нового микрорайона в ожидании строительства поликлиники.
Марина Романовская расскажет более подробно. Здание спортивного комплекса, говорят жильцы микрорайона, не узнать. Сейчас бригады работают в
помещениях. После обновления в спортивном и фитнес-залах ждут еще больше любителей здорового образа жизни.
Впереди - благоустройство территории и реконструкция стадиона
Уже скоро любители бега оценят дорожки с современным покрытием. Завершается капитальный ремонт и спортивного комплекса в Балбасове. Здесь установят универсальную хоккейную коробку, которая в летнее время будет приспособлена под футбол, волейбол, баскетбол. Планируется, что с пользой провести время на новой площадке жители городского поселка смогут в середине лета.
В стадии реконструкции и городской Дворец культуры
Все - для комфорта артистов и зрителей. Возведенное еще в пятидесятые годы здание с колоннами и лепниной сохранит свой антураж. Творческие коллективы получат отдельные помещения, здесь установят новую аппаратуру, но больше всего музыканты и танцоры ждут выступлений на новой сцене.
Серьезные инвестиции и в медицину
Кстати, в системе здравоохранения Оршанского района много молодых врачей и медсестер. Зимой сорок специалистов отпраздновали новоселье. Пятиэтажное здание возвели в Андреевщине. К примеру, к больнице имени Семашко отсюда можно доехать за десять - пятнадцать минут. В шаговой доступности школа и детский садик. А это особенно важно для молодых семей. В регионе продолжается ремонт ФАПов, поступает новое медицинское оборудование. Среди значительных проектов и строительство новой поликлиники. Документы уже в разработке. Она появится в густонаселенном микрорайоне Орши.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Регион должен стать притягательным для людей. Ведь там, где созданы все условия, хочется жить, работать, создавать крепкие семьи. Сейчас в регионе полным ходом идет...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)