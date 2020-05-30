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Социальные объекты Оршанского района переживают масштабную модернизацию

30.05.2020 17:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Регион должен стать притягательным для людей. Ведь там, где созданы все условия, хочется жить, работать, создавать крепкие семьи. Сейчас в регионе полным ходом идет обновление нескольких спортивных комплексов, творческие коллективы ждут открытия обновленного Дворца культуры, а жильцы нового микрорайона в ожидании строительства поликлиники. 

Марина Романовская расскажет более подробно. Здание спортивного комплекса, говорят жильцы микрорайона, не узнать. Сейчас бригады работают в
помещениях. После обновления в спортивном и фитнес-залах ждут еще больше любителей здорового образа жизни.


Впереди - благоустройство территории и реконструкция стадиона


Уже скоро любители бега оценят дорожки с современным покрытием.  Завершается капитальный ремонт и спортивного комплекса в Балбасове. Здесь установят универсальную хоккейную коробку, которая в летнее время будет приспособлена под футбол, волейбол, баскетбол. Планируется, что с пользой провести время на новой площадке жители городского поселка смогут в середине лета. 


В стадии реконструкции и городской Дворец культуры


Все - для комфорта артистов и зрителей. Возведенное еще в пятидесятые годы здание с колоннами и лепниной сохранит свой антураж. Творческие коллективы получат отдельные помещения, здесь установят новую аппаратуру, но больше всего музыканты и танцоры ждут выступлений на новой сцене. 


Серьезные инвестиции и в медицину


Кстати, в системе здравоохранения Оршанского района много молодых врачей и медсестер. Зимой сорок специалистов отпраздновали новоселье.  Пятиэтажное здание возвели в Андреевщине. К примеру, к больнице имени Семашко отсюда можно доехать за десять - пятнадцать минут. В шаговой доступности школа и детский садик. А это особенно важно для молодых семей. В регионе продолжается ремонт ФАПов, поступает новое медицинское оборудование. Среди значительных проектов и строительство новой поликлиники. Документы уже в разработке. Она появится в густонаселенном микрорайоне Орши. 

 
 
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Регион должен стать притягательным для людей. Ведь там, где созданы все условия, хочется жить, работать, создавать крепкие семьи. Сейчас в регионе полным ходом идет...
 
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