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Впереди - благоустройство территории и реконструкция стадиона





В стадии реконструкции и городской Дворец культуры





Серьезные инвестиции и в медицину

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Социальные объекты Оршанского района переживают масштабную модернизацию Регион должен стать притягательным для людей. Ведь там, где созданы все условия, хочется жить, работать, создавать крепкие семьи. Сейчас в регионе полным ходом идет...

Регион должен стать притягательным для людей. Ведь там, где созданы все условия, хочется жить, работать, создавать крепкие семьи. Сейчас в регионе полным ходом идет обновление нескольких спортивных комплексов, творческие коллективы ждут открытия обновленного Дворца культуры, а жильцы нового микрорайона в ожидании строительства поликлиники.расскажет более подробно. Здание спортивного комплекса, говорят жильцы микрорайона, не узнать. Сейчас бригады работают впомещениях. После обновления в спортивном и фитнес-залах ждут еще больше любителей здорового образа жизни.Уже скоро любители бега оценят дорожки с современным покрытием. Завершается капитальный ремонт и спортивного комплекса в Балбасове. Здесь установят универсальную хоккейную коробку, которая в летнее время будет приспособлена под футбол, волейбол, баскетбол. Планируется, что с пользой провести время на новой площадке жители городского поселка смогут в середине лета.Все - для комфорта артистов и зрителей. Возведенное еще в пятидесятые годы здание с колоннами и лепниной сохранит свой антураж. Творческие коллективы получат отдельные помещения, здесь установят новую аппаратуру, но больше всего музыканты и танцоры ждут выступлений на новой сцене.Кстати, в системе здравоохранения Оршанского района много молодых врачей и медсестер. Зимой сорок специалистов отпраздновали новоселье. Пятиэтажное здание возвели в Андреевщине. К примеру, к больнице имени Семашко отсюда можно доехать за десять - пятнадцать минут. В шаговой доступности школа и детский садик. А это особенно важно для молодых семей. В регионе продолжается ремонт ФАПов, поступает новое медицинское оборудование. Среди значительных проектов и строительство новой поликлиники. Документы уже в разработке. Она появится в густонаселенном микрорайоне Орши.