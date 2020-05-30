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10 новых велогаражей обустроят в Минске в июне

30.05.2020 17:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Минске продолжается работа по развитию инфраструктуры для велосипедистов. Так, в столице становится все больше велогаражей на плоскостных стоянках, которые устанавливает предприятие "Гаражи, автостоянки и парковки". Всего уже установлено 35 подобных точек для стоянки двухколесного транспорта, еще 10 планируют обустроить в июне. Помимо этого, предлагается определить единый стиль велопарковок и места для шеринговых велосипедов. Эти вопросы могут решить уже к середине июня.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске продолжается работа по развитию инфраструктуры для велосипедистов. Так, в столице становится все больше велогаражей на плоскостных стоянках, которые...
 
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